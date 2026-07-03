Suiza - Colombia: día, hora y canal de TV para ver el partido de 8avos de final del Mundial 2026

Suiza se enfrentará a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, tras vencer 2-0 a Argelia y sellar su clasificación en 16avos de final. | Foto: Composición LR | FIFA

Suiza se enfrentará a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, tras vencer 2-0 a Argelia y sellar su clasificación en 16avos de final. | Foto: Composición LR | FIFA

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Suiza ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo aseguró su clasificación tras vencer 2-0 a Argelia en los 16avos de final y ahora se medirá con Colombia, que también selló su pase luego de superar a Ghana en un intenso encuentro eliminatorio.

El duelo entre suizos y colombianos promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, ya que ambos llegan con confianza tras dejar en el camino a rivales complicados. Mientras Suiza buscará imponer su orden táctico y su solidez defensiva, Colombia intentará mantener el buen nivel que mostró ante Ghana para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Suiza vs Colombia?

El partido entre Suiza y Colombia tendrá lugar el martes 7 de julio en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. La selección cafetera busca repetir lo hecho en el Mundial de 1994, en el que derrotó a los europeos 2-0.

¿A qué hora juega Suiza vs Colombia?

Este duelo, por los octavos de final del Mundial 2026, arrancará a las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m. (sábado 4 de julio)

¿En qué canal ver Suiza vs Colombia?

El partido entre Suiza y Colombia se podrá seguir a través de DirecTV en toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.