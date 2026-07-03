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Australia aplicó 'estrategia Redmayne' como ante Perú: cambió de arquero en penales, pero igual fue eliminado del Mundial 2026

El entrenador de la selección australiana sorprendió en pleno partido ante Egipto por el Mundial 2026 al mandar al campo al portero Mathew Ryan a los119 minutos del tiempo suplementario.

Australia eliminó a la selección peruana en el repechaje al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP
Australia eliminó a la selección peruana en el repechaje al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP
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El partido entre Australia y Egipto, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, dejó un episodio que generó cierto recuerdo entre los hinchas peruanos. A pocos segundos de finalizar el tiempo suplementario, el entrenador del conjunto oceánico decidió cambiar de arquero para la definición por penales.

Tony Popovic decidió retirar a Patrick Beach y mandar al campo de juego al portero Mathew Ryan a los 119 minutos de la prórroga. La intención del técnico era utilizar la ‘estrategia Redmayne’, la cual fue aplicada por su antecesor Graham Arnold frente la selección peruana en el repechaje a Qatar 2022.

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Australia cambió de arquero ante Egipto para los penales

Sin embargo, a diferencia de lo acontecido en junio del 2022 contra el equipo dirigido por Ricardo Gareca, esta vez el resultado fue muy distinto. Los egipcios se impusieron 4-2 en la tanda y lograron avanzar a octavos de final del Mundial 2026.

Rival de Egipto en octavos de final del Mundial 2026

La selección de Egipto clasificó por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial. El equipo de Mohamed Salah y compañía espera por el ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde.

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Partidos confirmados de octavos de final del Mundial 2026

Los partidos de octavos de final del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

Sábado 4 de julio

  • 12.00 p. m. | Canadá vs Marruecos (Estadio Houston)
  • 4.00 p. m. | Francia vs Paraguay (Estadio Bahía de San Francisco)

Domingo 5 de julio

  • 3.00 p. m. | Brasil vs Noruega
  • 7.00 p. m. | México vs Inglaterra

Lunes 6 de julio

  • 2.00 p. m. | Portugal vs España
  • 7.00 p. m. | Estados Unidos vs Bélgica

Martes 7 de julio

  • 11.00 a. m. | Argentina/Cabo Verde vs Egipto
  • 3.00 p. m. | Suiza vs Colombia/Ghana
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