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México vs Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

La selección comandada por el Vasco Aguirre ya tiene definido su rival en los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá con la selección inglesa en el Estadio Azteca.

México espera a inglatella en el Azteca por el pase a octavos del mundial 2026.
México espera a inglatella en el Azteca por el pase a octavos del mundial 2026. | Foto: Composición LR
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La selección de México ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá con Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca, luego de que el conjunto inglés eliminara a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final.

El Tri llega con la confianza en alto tras vencer 2-0 a Ecuador y poner fin a una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez sellaron la clasificación de los mexicanos, que ahora buscarán mantener su buen momento frente a la selección inglesa.

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¿Cuándo juegan México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio en el mítico Azteca, estadio que durante el Mundial 2026 recibe el nombre de Estadio Ciudad de México.

¿A qué hora juegan México vs Inglaterra?

El encuentro entre México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el domingo 5 de julio desde las 7.00 p. m. (hora de Perú) en el Azteca.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 9.00 p. m.
  • Francia y España: 2.00 a. m.

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¿Qué canal pasará México vs Inglaterra?

México vs Inglaterra será transmitido por DSports para toda Sudamérica. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de DGO.


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