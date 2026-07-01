México vs Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

México espera a inglatella en el Azteca por el pase a octavos del mundial 2026. | Foto: Composición LR

México espera a inglatella en el Azteca por el pase a octavos del mundial 2026. | Foto: Composición LR

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La selección de México ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá con Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca, luego de que el conjunto inglés eliminara a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final.

El Tri llega con la confianza en alto tras vencer 2-0 a Ecuador y poner fin a una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez sellaron la clasificación de los mexicanos, que ahora buscarán mantener su buen momento frente a la selección inglesa.

¿Cuándo juegan México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio en el mítico Azteca, estadio que durante el Mundial 2026 recibe el nombre de Estadio Ciudad de México.

¿A qué hora juegan México vs Inglaterra?

El encuentro entre México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el domingo 5 de julio desde las 7.00 p. m. (hora de Perú) en el Azteca.

México: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Bolivia, Chile y Venezuela: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 8.00 p. m.

8.00 p. m. Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Francia y España: 2.00 a. m.

¿Qué canal pasará México vs Inglaterra?

México vs Inglaterra será transmitido por DSports para toda Sudamérica. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de DGO.



