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¡Llegó la respuesta! Antes de golear a Austria y asegurar su clasificación a octavos de final del Mundial 2026, la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, sorprendió con sus declaraciones sobre la selección francesa y consideró que no es mejor que España.

Al ser consultado sobre estas expresiones, el lateral Jules Koundé, quien comparte club con el delantero de 18 años, señaló que esas frases se quedaron en su memoria.

Jules Koundé le responde a Lamine Yamal

“Lo conozco bien, es un jugador fuerte y un chico ambicioso que dice lo que piensa, pero ser favorito en un torneo no significa gran cosa. No me molesta, me hace sonreír”, manifestó durante su participación en conferencia de prensa.

Respecto a los últimos antecedentes contra España, Jules Koundé admitió que los resultados no fueron favorables. No obstante, hizo referencia a los dichos de Lamine Yamal, pues ambas selecciones pueden enfrentarse en una hipotética semifinal del Mundial 2026.

“Los últimos partidos que hemos tenido contra España no han salido como queríamos. Nos guardamos esa frase en un rincón de nuestra cabeza, o al menos en un rincón de la mía”, agregó.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre Francia en el Mundial 2026?

Al ser consultado sobre el favoritismo de Francia, la estrella del Barcelona consideró que “no está por encima de nadie” en el Mundial 2026.

“Francia no es mejor que España. No nos han ganado, no pueden ser mejores que nosotros. El Mundial empieza ahora, después de la fase de grupos. Creo que no hay ningún favorito claro. Francia llega en buena forma, pero no creo que esté por encima de nadie”, sostuvo en diálogo con Radio Cope.

Partidos de Francia y España en octavos de final del Mundial 2026