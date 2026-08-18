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Deportes

Partidos de hoy, martes 18 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los encuentros en los torneos del continente sudamericano y europeo.

Universidad Católica, Fenerbahce y Sao Paulo juegan hoy en sus respectivas competiciones. Foto: Libertadores/Fenerbahce/Sudamericana/composición LR
Universidad Católica, Fenerbahce y Sao Paulo juegan hoy en sus respectivas competiciones. Foto: Libertadores/Fenerbahce/Sudamericana/composición LR
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Los partidos de este martes 18 de agosto reúnen encuentros de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la fase clasificatoria de Champions League. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Se juegan los duelos de vuelta por los 8vos de final en Libertadores y Sudamericana. Los equipos que ganen sus respectivas llaves clasificarán a la siguiente fase de las respectivas competiciones. De igual forma, se vienen disputando las copas locales en Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

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lr.pe

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Independiente Rivadavia vs Fluminense
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Tolima vs Independiente del Valle
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Recoleta vs Boca Juniors
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sao Paulo vs Bolívar
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Champions League HOY

  • Dinamo Zagreb vs Viking
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Fenerbahce vs Lyon
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Levski vs AEK
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa de Argentina HOY

  • Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima de La Plata
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Banfield vs Midland
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • SA Bulo Bulo vs Aurora
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Guabirá vs Universitario de Vinto
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • The Strongest vs Oriente Petrolero
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Concacaf Central American Cup HOY

  • Cartaginés vs Verdes
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Real Estelí vs Herediano
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Xelajú vs Diriangén
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa de Paraguay HOY

  • Benjamín Aceval vs Nacional Asunción
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Venezuela HOY

  • Yaracuyanos vs Caracas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
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