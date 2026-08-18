Partidos de hoy, martes 18 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los encuentros en los torneos del continente sudamericano y europeo.
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Los partidos de este martes 18 de agosto reúnen encuentros de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la fase clasificatoria de Champions League. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Se juegan los duelos de vuelta por los 8vos de final en Libertadores y Sudamericana. Los equipos que ganen sus respectivas llaves clasificarán a la siguiente fase de las respectivas competiciones. De igual forma, se vienen disputando las copas locales en Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela.
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Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Independiente Rivadavia vs Fluminense
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Tolima vs Independiente del Valle
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Recoleta vs Boca Juniors
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Sao Paulo vs Bolívar
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Champions League HOY
- Dinamo Zagreb vs Viking
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Fenerbahce vs Lyon
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Levski vs AEK
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa de Argentina HOY
- Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima de La Plata
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Banfield vs Midland
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- SA Bulo Bulo vs Aurora
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Guabirá vs Universitario de Vinto
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- The Strongest vs Oriente Petrolero
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Concacaf Central American Cup HOY
- Cartaginés vs Verdes
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Real Estelí vs Herediano
- Hora: 10.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Xelajú vs Diriangén
- Hora: 10.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa de Paraguay HOY
- Benjamín Aceval vs Nacional Asunción
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Copa de Venezuela HOY
- Yaracuyanos vs Caracas
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Liga FUTVE