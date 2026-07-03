Jugadores de la selección de México devuelven Rolex tras polémico regalo de influencer en el Mundial 2026
La Federación Mexicana de Fútbol confirmó la devolución mediante un comunicado y afirmó que fue un acuerdo consensuado entre todos los integrantes del plantel.
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La selección de México decidió retroceder en uno de los episodios más comentados del Mundial 2026. Luego de que el influencer estadounidense SteveWillDoIt obsequiara relojes Rolex a los integrantes del plantel por la clasificación a los octavos de final, los futbolistas acordaron devolver los exclusivos regalos en medio de la controversia generada en redes sociales.
La decisión fue confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol mediante un comunicado oficial, en el que explicó que todos los jugadores llegaron a un consenso para regresar los relojes al creador de contenido. El caso había provocado un intenso debate por el elevado valor de los obsequios y su posible incompatibilidad con las normas de la FIFA durante la disputa de la Copa del Mundo.
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La selección de México informó la devolución de los Rolex
La Federación Mexicana informó a través de sus canales oficiales que la devolución de los relojes fue una decisión tomada "de común acuerdo" por todos los integrantes de la selección nacional. Los Rolex habían sido entregados por iniciativa de SteveWillDoIt como una muestra de agradecimiento tras ganar una millonaria apuesta por la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026.
En el comunicado publicado en redes sociales, el organismo explicó: "La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido SteveWillDoIt los relojes que por iniciativa propia les había regalado".
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La polémica por los regalos y el reglamento de la FIFA
Mientras algunos aficionados consideraron el gesto como un reconocimiento por la clasificación a los octavos de final, otros cuestionaron que los futbolistas aceptaran regalos de tan alto valor durante el torneo.
La controversia también puso sobre la mesa el reglamento de la FIFA, que establece que los jugadores y demás personas sujetas a su código de ética solo pueden aceptar obsequios de valor simbólico y que no representen un conflicto de interés o una ventaja indebida.