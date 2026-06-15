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¡Arrancó el Mundial 2026! Esta edición es la más grande en la historia de este certamen, debido a que participan 48 selecciones y se desarrolla en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. En la siguiente nota encontrarás toda la información sobre el torneo de fútbol más importante.

El torneo tendrá una duración de 39 días y arrancará el 11 de junio con la fase de grupos. Debido a la cantidad de equipos, se jugarán los dieciseisavos de final hasta llegar a la final, que será el domingo 19 de julio.

Así se jugará el Mundial 2026

Fase de grupos: Desde el jueves 11 al sábado 27 de junio

Desde el jueves 11 al sábado 27 de junio Dieciseisavos de final: Desde el domingo 28 de junio al viernes 3 de julio.

Desde el domingo 28 de junio al viernes 3 de julio. Octavos de final: Desde el sábado 4 al martes 7 de julio.

Desde el sábado 4 al martes 7 de julio. Cuartos de final: Desde el jueves 9 al sábado 11 de julio.

Desde el jueves 9 al sábado 11 de julio. Semifinales: Martes 14 y miércoles 15 de julio.

Martes 14 y miércoles 15 de julio. Tercer puesto: Sábado 18 de julio | Hora: 4.00 p. m.

Sábado 18 de julio | Hora: 4.00 p. m. Final: Domingo 19 de julio | Hora: 2.00 p. m.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Fixture del Mundial 2026

Grupo A

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Jueves 11/06 México vs Sudáfrica 2.00 p. m. Azteca Jueves 11/06 Corea del Sur vs República Checa 9.00 p. m. Akron

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Jueves 18/06 República Checa vs Sudáfrica 11.00 p. m. Mercedes-Benz Stadium Jueves 18/06 México vs Corea del Sur 8.00 p. m. Akron

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Miércoles 24/06 República Checa vs México 8.00 p. m. Azteca Miércoles 24/06 Sudáfrica vs Corea del Sur 8.00 p. m. BBVA

Grupo B

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Viernes 12/06 Canadá vs Bosnia y Herzegovina 2.00 p. m. BMO Field Sábado 13/06 Catar vs Suiza 2.00 p. m. Levi’s Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Jueves 18/06 Suiza vs Bosnia y Herzegovina 2.00 p. m. SoFi Stadium Jueves 18/06 Canadá vs Catar 5.00 p. m. BC Place

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Miércoles 24/06 Suiza vs Canadá 2.00 p. m. BC Place Miércoles 24/06 Bosnia y Herzegovina vs Catar 2.00 p. m. Lumen Field

Grupo C

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Sábado 13/06 Brasil vs Marruecos 5.00 p. m. MetLife Stadium Sábado 13/06 Haití vs Escocia 8.00 p. m. Gilette Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Viernes 19/06 Escocia vs Marruecos 5.00 p. m. Gilette Stadium Viernes 19/06 Brasil vs Haití 7.30 p. m. Lincoln Financial Field

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Miércoles 24/06 Escocia vs Marruecos 5.00 p. m. Hard Rock Stadium Miércoles 24/06 Marruecos vs Haití 5.00 p. m. Mercedes-Benz Stadium

Grupo D

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Viernes 12/06 Estados Unidos vs Paraguay 8.00 p. m. SoFi Stadium Sábado 13/06 Australia vs Turquía 11.00 p. m. BC Place

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Sábado 19/06 Estados Unidos vs Australia 2.00 p. m. Lumen Field Sábado 19/06 Turquía vs Paraguay 10.00 p. m. Levi’s Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Jueves 25/06 Paraguay vs Australia 9.00 p. m. Levi’s Stadium Jueves 25/06 Turquía vs Estados Unidos 9.00 p. m. SoFi Stadium

Grupo E

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Domingo 14/06 Alemania vs Curazao 12.00 p. m. NRG Stadium Domingo 14/06 Costa de Marfil vs Ecuador 6.00 p. m. Lincoln Financial Field

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Sábado 20/06 Alemania vs Costa de Marfil 3.00 p. m. BMO Field Sábado 20/06 Ecuador vs Curazao 7.00 p. m. Arrowhead Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Jueves 25/06 Ecuador vs Alemania 3.00 p. m. MetLife Stadium Jueves 25/06 Curazao vs Costa de Marfil 3.00 p. m. Lincoln Financial Field

Grupo F

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Domingo 14/06 Países Bajos vs Japón 3.00 p. m. AT&T Stadium Domingo 14/06 Suecia vs Túnez 9.00 p. m. BBVA

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Sábado 20/06 Países Bajos vs Suecia 12.00 p. m. NRG Stadium Sábado 20/06 Túnez vs Japón 11.00 p. m. BBVA

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Jueves 25/06 Túnez vs Países Bajos 6.00 p. m. Arrowhead Stadium Jueves 25/06 Japón vs Suecia 6.00 p. m. AT&T Stadium

Grupo G

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Lunes 15/06 Bélgica vs Egipto 2.00 p. m. Lumen Field Lunes 15/06 Irán vs Nueva Zelanda 8.00 p. m. SoFi Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Domingo 21/06 Bélgica vs Irán 2.00 p. m. SoFi Stadium Domingo 21/06 Nueva Zelanda vs Egipto 8.00 p. m. BC Place

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Viernes 26/06 Egipto vs Irán 10.00 p. m. Lumen Field Viernes 26/06 Nueva Zelanda vs Bélgica 10.00 p. m. BC Place

Grupo H

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Lunes 15/06 España vs Cabo Verde 11.00 a. m. Mercedes-Benz Stadium Lunes 15/06 Arabia Saudita vs Uruguay 5.00 p. m. Hard Rock Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Domingo 21/06 España vs Arabia Saudita 11.00 a. m. Mercedes-Benz Stadium Domingo 21/06 Uruguay vs Cabo Verde 5.00 p. m. Hard Rock Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Viernes 26/06 Uruguay vs España 7.00 p. m. Akron Viernes 26/06 Cabo Verde vs Arabia Saudita 7.00 p. m. NRG Stadium

Grupo I

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Martes 16/06 Francia vs Senegal 2.00 p. m. MetLife Stadium Martes 16/06 Irak vs Noruega 5.00 p. m. Gillette Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Lunes 22/06 Francia vs Irak 4.00 p. m. Lincoln Financial Field Lunes 22/06 Noruega vs Senegal 7.00 p. m. MetLife Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Viernes 26/06 Noruega vs Francia 2.00 p. m. Gillette Stadium Viernes 26/06 Senegal vs Irak 2.00 p. m. BMO Field

Grupo J

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Martes 16/06 Argentina vs Argelia 8.00 p. m. Arrowhead Stadium Martes 16/06 Austria vs Jordania 11.00 p. m. Levi’s Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Lunes 22/06 Argentina vs Austria 12.00 p. m. AT&T Stadium Lunes 22/06 Jordania vs Argelia 10.00 p. m. Levi’s Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Sábado 27/06 Jordania vs Argentina 9.00 p. m. AT&T Stadium Sábado 27/06 Argelia vs Austria 9.00 p. m. Arrowhead Stadium

Grupo K

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Miércoles 17/06 Portugal vs RD Congo 12.00 p. m. NRG Stadium Miércoles 17/06 Uzbekistán vs Colombia 9.00 p. m. Azteca

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Martes 23/06 Portugal vs Uzbekistán 12.00 p. m. NRG Stadium Martes 23/06 Colombia vs RD Congo 9.00 p. m. Akron

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Sábado 27/06 Colombia vs Portugal 6.30 p. m. Hard Rock Stadium Sábado 27/06 RD Congo vs Uzbekistán 6.30 p. m. Mercedes-Benz Stadium

Grupo L

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Miércoles 17/06 Inglaterra vs Croacia 3.00 p. m. AT&T Stadium Miércoles 17/06 Ghana vs Panamá 6.00 p. m. BMO Field

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Martes 23/06 Inglaterra vs Ghana 3.00 p. m. Gillette Stadium Martes 23/06 Panamá vs Croacia 6.00 p. m. BMO Field

Fecha 3