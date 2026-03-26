El Mundial 2026 se jugará por primera vez en la historia en tres países distintos. Foto: Twitter

El Mundial 2026 se jugará por primera vez en la historia en tres países distintos. Foto: Twitter

En vísperas de los primeros partidos del repechaje al Mundial 2026, la FIFA anunció una serie de cambios en su reglamento para el máximo torneo a nivel de selecciones. Estas medidas tendrán un impacto directo en el desarrollo del juego y buscan reducir la pérdida de tiempo.

Uno de los aspectos más llamativos en las modificaciones se relaciona con el VAR: la organización decidió otorgarle facultades al videoarbitraje para intervenir en la aplicación de tarjetas amarillas y evitar expulsiones injustas.

¿Cuáles son las nuevas reglas del Mundial 2026?

La FIFA implementará cinco modificaciones en el Mundial 2026. Los jugadores y entrenador deberán prestar atención a estos ítems, pues su incumplimiento podría perjudicarlos.

Sustituciones temporizadas: el jugador reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para retirarse del campo; en caso demore más, el futbolista que ingresa deberá esperar un minuto y dejará a su equipo con uno menos durante este lapso.

el jugador reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para retirarse del campo; en caso demore más, el futbolista que ingresa deberá esperar un minuto y dejará a su equipo con uno menos durante este lapso. Control del tiempo en saques: el árbitro impondrá un límite de cinco segundos para ejecutar los saques de meta y de banda. Si un elenco excede este tiempo perderá la posesión del balón.

el árbitro impondrá un límite de cinco segundos para ejecutar los saques de meta y de banda. Si un elenco excede este tiempo perderá la posesión del balón. Atención médica fuera del campo: a excepción de las faltas sancionadas con amarilla, si un jugador solicita atención médica tendrá que permanecer un minuto fuera del campo de juego mientras es asistido.

a excepción de las faltas sancionadas con amarilla, si un jugador solicita atención médica tendrá que permanecer un minuto fuera del campo de juego mientras es asistido. Reclamos al árbitro: solo el capitán está autorizado para protestar contra el árbitro. Si otro jugador lo hace, se expone a una amonestación con tarjeta amarilla.

solo el capitán está autorizado para protestar contra el árbitro. Si otro jugador lo hace, se expone a una amonestación con tarjeta amarilla. El VAR tendrá mayor rango de intervención: se faculta al videoarbitraje para revisar segundas tarjetas amarillas y córners mal cobrados.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

De acuerdo a lo establecido por la FIFA, el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 empezará el jueves 11 de junio y culminará el domingo 19 de julio.

Formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 en Norteamérica será el primero de la historia con un formato de 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros clasificarán a la fase de dieciseisavos de final. Después de esta instancia se seguirá con los tradicionales octavos, cuartos, semifinales y la gran final.