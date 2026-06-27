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Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos que definen los últimos clasificados a 16avos de final.

Programación de los partidos de HOY en el Mundial 2026. Foto: composición LR/Twitter/AFA
Programación de los partidos de HOY en el Mundial 2026. Foto: composición LR/Twitter/AFA
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, sábado 27 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los últimos clasificados a 16avos del Mundial 2026 se conocerán en esta fecha. Uno de los duelos más atractivos tendrá como protagonistas a la selección de Colombia y a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo.

PUEDES VER: Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

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Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Panamá vs Inglaterra
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos)
  • Croacia vs Ghana
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos)
  • Colombia vs Portugal
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: América TV / DSports / Paramount+
  • Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)
  • RD Congo vs Uzbekistán
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)
  • Argelia vs Austria
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City, Estados Unidos)
  • Argentina vs Jordania
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: AT&T Stadium (Dallas, Estados Unidos)
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