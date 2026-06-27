Programación de los partidos de HOY en el Mundial 2026. Foto: composición LR/Twitter/AFA

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, sábado 27 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los últimos clasificados a 16avos del Mundial 2026 se conocerán en esta fecha. Uno de los duelos más atractivos tendrá como protagonistas a la selección de Colombia y a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo.

Partidos del Mundial 2026 HOY