Panamá vs Croacia EN VIVO HOY: pronóstico, horario y dónde ver el partido del Mundial 2026

Favorable para Croacia, que busca revertir su derrota ante Inglaterra, y Panamá, que espera mantener un buen nivel tras su debut ante Ghana. | Foto: AFP

Favorable para Croacia, que busca revertir su derrota ante Inglaterra, y Panamá, que espera mantener un buen nivel tras su debut ante Ghana. | Foto: AFP

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Panamá vs Croacia EN VIVO juegan HOY, martes 23 de junio, desde las 18.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El duelo se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto, en Canadá, con transmisión a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la derrota por 4-2 ante Inglaterra en un encuentro lleno de emociones, Croacia llega a su duelo frente a Panamá con la necesidad de sumar un resultado positivo para mantenerse con opciones en la Copa del Mundo. Una nueva caída complicaría seriamente las aspiraciones del conjunto balcánico de avanzar en el torneo.

Por su parte, Panamá dejó una buena impresión en su estreno mundialista, aunque terminó perdiendo 1-0 frente a Ghana por un gol recibido en el minuto 94. Repetir ese nivel y conseguir un resultado favorable ante una selección del calibre de Croacia representaría un logro histórico para el equipo dirigido por el entrenador hispano-danés Thomas Christiansen.

¿A qué hora se juega Panamá vs Croacia?

En territorio peruano, el duelo entre Panamá y Croacia se podrá seguir desde las 18.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Argentina, Uruguay: 20:00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 19:00 p.m.

Estados Unidos: 19:00 p.m.

Colombia, Ecuador: 18:00 p.m.

México: 17:00 p.m.

España: 01:00 a.m.

¿Dónde ver Panamá vs Croacia por el Mundial 2026?

El encuentro entre Panamá vs Austria, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Panamá vs Croacia?

Si deseas ver Panamá vs Croacia, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Panamá vs Croacia: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Panamá: Orlando Mosquera, José Córdoba, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, César Blackman, Cristian Martínez, Carlos Harvey, Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman, Édgar Yoel Bárcenas.

Croacia: Dominik Livaković, Josip Stanišić, Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Luka Vušković, Luka Modrić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Sučić, Ivan Perišić, Petar Musa.