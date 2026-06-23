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Portugal vs Uzbekistán EN VIVO, con Cristiano Ronaldo: pronóstico, horario y dónde ver el partido del Mundial 2026

El equipo de Cristiano Ronaldo quedó sin margen de error en el Mundial 2026 luego de empatar ante Congo en su debut. Sigue la transmisión del Portugal - Uzbekistán online gratis.

Portugal necesita ganarle a Uzbekistán para no poner en riesgo su clasifiación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/FIFA
Portugal necesita ganarle a Uzbekistán para no poner en riesgo su clasifiación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/FIFA
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¿Dónde ver Portugal vs Uzbekistán EN VIVO? | El segundo partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 se jugará a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) en el NRG Stadium de Houston. La transmisión del duelo estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

La selección de Portugal llega en medio de una serie de cuestionamientos sobre su rendimiento y la interna del plantel. El empate ante Congo en el debut dejó sin margen de error a uno de los equipos llamados a ser candidato por el título.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la segunda fecha

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¿A qué hora juegan Portugal vs Uzbekistán HOY?

El partido entre la selección de Portugal y el equipo uzbeko está programado para jugarse a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs Uzbekistán EN VIVO?

El canal de TV para ver el Portugal vs Uzbekistán será DSports (cable), que se encarga de transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo FIFA para Sudamérica.

¿Cómo ver Portugal vs Uzbekistán ONLINE por internet?

La transmisión del Portugal vs Uzbekistán online estará a cargo de las plataformas de DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura de La República Deportes.

Alineaciones Portugal vs Uzbekistán

Ante la necesidad de obtener los 3 puntos, el entrenador Roberto Martínez pondrá a sus mejores jugadores desde el arranque.

  • Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
  • Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Jakhongir Urozov; Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasulloev; Abbosbek Fayzullayev, Urunov, Eldor Shomurodov.

PUEDES VER: Fernando Gago sufrió infarto y fue operado de emergencia: los síntomas se evidenciaron en plena conferencia

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Portugal vs Uzbekistán: pronóstico

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Portugal vs Uzbekistán. Los lusos parten como favoritos.

  • Betsson: gana Portugal (1,21), empate (6,50), gana Uzbekistán (18,50)
  • Betano: gana Portugal (1,23), empate (6,60), gana Uzbekistán (17,00)
  • Bet365: gana Portugal (1,18), empate (7,00), gana Uzbekistán (15,00)
  • 1XBet: gana Portugal (1,20), empate (7,75), gana Uzbekistán (19,50)
  • Caliente: gana Portugal (1,20), empate (6,80), gana Uzbekistán (17,00)
  • Doradobet: gana Portugal (1,21), empate (7,00), gana Uzbekistán (16,50).

Portugal vs Uzbekistán: historial y últimos partidos

El único enfrentamiento registrado entre ambos elencos ocurrió en setiembre de 2012 en un amistoso internacional. Dicho cotejo culminó 5-2 a favor de la selección de Portugal.

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