Los últimos clasificados a 16avos del Mundial se conocerán este sábado 27 de junio. Foto: composición LR/AFP

Los últimos clasificados a 16avos del Mundial se conocerán este sábado 27 de junio. Foto: composición LR/AFP

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Son varias las selecciones que continúan peleando por colocar su nombre entre los clasificados a 16avos del Mundial 2026. Mientras se disputan los últimos partidos de la fase de grupos, estas son las naciones que pelean por acceder a la siguiente ronda.

Hasta el momento, Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Suecia son los equipos que tienen garantizado el boleto a los 16avos.

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026

Los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final del Mundial 2026. A diferencia de la fase de grupos, instancia en la que se aplica el criterio de desempate olímpico, para esta ocasión, en caso de empatar en puntos, las posiciones se definirán por diferencia de goles.

Suecia: 4 puntos (0) | clasificado Ecuador: 4 puntos (0) | clasificado Bosnia y Herzegovina: 4 puntos (-1) | clasificado Paraguay: 4 puntos (-2) | clasificado al momento Senegal: 3 puntos (+2) | clasificado al momento Croacia: 3 puntos (-1) | clasificado al momento Corea del Sur: 3 puntos (-1) | clasificado al momento Argelia: 3 puntos (-2) | clasificado al momento Escocia: 3 puntos (-3) | eliminado al momento Cabo Verde: 2 puntos (0) | eliminado al momento Bélgica: 2 puntos (0) | eliminado al momento RD Congo: 1 punto (-1) | eliminado al momento

Partidos confirmados de los 16avos del Mundial 2026

Selecciones como Brasil, Francia, Alemania, México, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Colombia ya aseguraron su presencia en la ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo.