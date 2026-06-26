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Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

Francia, México y Argentina son algunas de las selecciones que esperan conocer a sus rivales en 16avos del Mundial 2026. Revisa cómo se mueve la clasificación de los terceros en la última fecha.

Los últimos clasificados a 16avos del Mundial se conocerán este sábado 27 de junio. Foto: composición LR/AFP
Los últimos clasificados a 16avos del Mundial se conocerán este sábado 27 de junio. Foto: composición LR/AFP
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Son varias las selecciones que continúan peleando por colocar su nombre entre los clasificados a 16avos del Mundial 2026. Mientras se disputan los últimos partidos de la fase de grupos, estas son las naciones que pelean por acceder a la siguiente ronda.

Hasta el momento, Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Suecia son los equipos que tienen garantizado el boleto a los 16avos.

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Tabla de mejores terceros del Mundial 2026

Los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final del Mundial 2026. A diferencia de la fase de grupos, instancia en la que se aplica el criterio de desempate olímpico, para esta ocasión, en caso de empatar en puntos, las posiciones se definirán por diferencia de goles.

  1. Suecia: 4 puntos (0) | clasificado
  2. Ecuador: 4 puntos (0) | clasificado
  3. Bosnia y Herzegovina: 4 puntos (-1) | clasificado
  4. Paraguay: 4 puntos (-2) | clasificado al momento
  5. Senegal: 3 puntos (+2) | clasificado al momento
  6. Croacia: 3 puntos (-1) | clasificado al momento
  7. Corea del Sur: 3 puntos (-1) | clasificado al momento
  8. Argelia: 3 puntos (-2) | clasificado al momento
  9. Escocia: 3 puntos (-3) | eliminado al momento
  10. Cabo Verde: 2 puntos (0) | eliminado al momento
  11. Bélgica: 2 puntos (0) | eliminado al momento
  12. RD Congo: 1 punto (-1) | eliminado al momento

PUEDES VER: El partido del Mundial 2026 que nadie quiere ganar: ¿por qué a Argelia y Austria les convendría empatar o perder?

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Partidos confirmados de los 16avos del Mundial 2026

Selecciones como Brasil, Francia, Alemania, México, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Colombia ya aseguraron su presencia en la ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo.

  • Sudáfrica vs Canadá | domingo 28 de junio | 2.00 p. m.
  • Brasil vs Japón | lunes 29 de junio | 2.00 p. m.
  • Países Bajos vs Marruecos | lunes 29 de junio | 8.00 p. m.
  • Costa de Marfil vs Noruega | martes 30 de junio | 12.00 p. m.
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | miércoles 1 de julio | 7.00 p. m.
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