Colombia vs Portugal EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Mundial 2026
El partido por la tercera jornada de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de Colombia y Portugal se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en Estados Unidos.
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Colombia vs Portugal EN VIVO juegan HOY sábado 27 de junio, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección colombiana ya está clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial, pero quiere asegurar el primer lugar del Grupo K. En esta ocasión, enfrentará a Portugal, equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, que llega tras golear 5-0 a Uzbekistán y busca su segundo triunfo en la competición.
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¿A qué hora se juega Colombia vs Portugal?
En territorio peruano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (28/06)
¿Dónde ver Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?
El duelo entre Colombia y Portugal, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Colombia vs Portugal online gratis?
Si deseas ver Colombia vs Portugal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Colombia vs Portugal: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez.
- Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Neves; Neto, Félix y Ronaldo.
Colombia vs Portugal: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.
- Betsson: gana Colombia (4,25), empate (3,65), gana Portugal (1,88)
- Betano: gana Colombia (4,15), empate (3,80), gana Portugal (1,93)
- Bet365: gana Colombia (4,20), empate (3,60), gana Portugal (1,85)
- 1XBet: gana Colombia (4,16), empate (3,90), gana Portugal (1,93)
- Caliente: gana Colombia (4,10), empate (3,65), gana Portugal (1,90)
- Doradobet: gana Colombia (4,20), empate (3,88), gana Portugal (1,87).