Colombia vs Portugal EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

Colombia y Portugal se enfrentan por el Grupo K del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Colombia y Portugal se enfrentan por el Grupo K del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Colombia vs Portugal EN VIVO juegan HOY sábado 27 de junio, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección colombiana ya está clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial, pero quiere asegurar el primer lugar del Grupo K. En esta ocasión, enfrentará a Portugal, equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, que llega tras golear 5-0 a Uzbekistán y busca su segundo triunfo en la competición.

¿A qué hora se juega Colombia vs Portugal?

En territorio peruano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (28/06)

¿Dónde ver Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

El duelo entre Colombia y Portugal, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal online gratis?

Si deseas ver Colombia vs Portugal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Colombia vs Portugal: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Colombia : Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez.

: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez. Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Neves; Neto, Félix y Ronaldo.

Colombia vs Portugal: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.