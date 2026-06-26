Paraguay clasificó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. Foto: ESPN

Paraguay clasificó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. Foto: ESPN

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La selección paraguaya clasificó a 16avos del Mundial 2026. Luego de una serie de resultados en el cierre de la fase de grupos, el equipo comandado por Gustavo Alfaro logró poner su nombre en la siguiente ronda y su rival será la poderosa Alemania.

El elenco sudamericano accedió a esta instancia tras quedar como uno de los mejores terceros de la competición. Por su parte, el cuadro dirigido por Julian Nagelsmann viene de ganar el grupo E, el cual compartieron con Ecuador y Costa de Marfil.

¿Cuándo juega Alemania vs Paraguay?

El partido entre Paraguay y Alemania tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos).

Tuvieron que pasar 24 años para que ambos equipos vuelvan a verse las caras en una Copa del Mundo. En Corea&Japón 2022 los teutones se impusieron 1-0 frente a la Albirroja en octavos de final.

¿A qué hora juega Alemania vs Paraguay?

Este duelo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora paraguaya).

México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Alemania vs Paraguay?

El partido entre Paraguay y Alemania se podrá seguir a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.