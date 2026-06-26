HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alemania vs Paraguay: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

El equipo comandado por Gustavo Alfaro tendrá que verse las caras ante una de las candidatas al título del Mundial 2026. Revisa todo sobre el partidazo Alemania vs Paraguay.

Paraguay clasificó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. Foto: ESPN
Paraguay clasificó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. Foto: ESPN
Escuchar
Resumen
Compartir

La selección paraguaya clasificó a 16avos del Mundial 2026. Luego de una serie de resultados en el cierre de la fase de grupos, el equipo comandado por Gustavo Alfaro logró poner su nombre en la siguiente ronda y su rival será la poderosa Alemania.

El elenco sudamericano accedió a esta instancia tras quedar como uno de los mejores terceros de la competición. Por su parte, el cuadro dirigido por Julian Nagelsmann viene de ganar el grupo E, el cual compartieron con Ecuador y Costa de Marfil.

PUEDES VER: Marcelo Bielsa perdió los papeles y empezó a gritar en plena entrevista tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "¡Dale de una vez!"

lr.pe

¿Cuándo juega Alemania vs Paraguay?

El partido entre Paraguay y Alemania tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos).

Tuvieron que pasar 24 años para que ambos equipos vuelvan a verse las caras en una Copa del Mundo. En Corea&Japón 2022 los teutones se impusieron 1-0 frente a la Albirroja en octavos de final.

¿A qué hora juega Alemania vs Paraguay?

Este duelo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora paraguaya).

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

PUEDES VER: Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

lr.pe

¿En qué canal ver Alemania vs Paraguay?

El partido entre Paraguay y Alemania se podrá seguir a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

LEER MÁS
Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcelo Bielsa perdió los papeles y empezó a gritar en plena entrevista tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "¡Dale de una vez!"

Marcelo Bielsa perdió los papeles y empezó a gritar en plena entrevista tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "¡Dale de una vez!"

LEER MÁS
Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

LEER MÁS
Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

LEER MÁS
Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
¡Universitario empató 1-1 con Atlético Grau y quedó eliminado de la Copa Caliente de la Liga 2026!

¡Universitario empató 1-1 con Atlético Grau y quedó eliminado de la Copa Caliente de la Liga 2026!

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025