Ecuador y Alemania se enfrentan por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: DSports

Ecuador y Alemania se enfrentan por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: DSports

A qué hora juega Ecuador vs Alemania EN VIVO | El equipo de Sebastián Beccacece se juega una verdadera final ante los teutones por la clasificación a 16avos del Mundial 2026. El MetLife Stadium de Nueva York será testigo de este partidazo a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV en señal abierta para Perú; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online de La República Deportes.

Ecuador vs Alemania EN VIVO HOY por América TV 14:52 Se entonan los himnos de cada país Los jugadores de ambas selecciones salen a la cancha para cantar el himno nacional de sus respectivos países. 14:38 ¡Inicia el calentamiento! Ambos equipos se encuentran realizando el calentamiento previo al inicio de partido. 13:40 Alineaciones confirmadas para el Ecuador vs Alemania Ecuador:

Galindez; Hincapié, Ordóñez, Pacho; Vite, Franco, Caicedo; Angulo, Yeboah, Plata y Valencia Alemania:

Neuer; Rudiger, Tah, Kimmich, Raum; Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sané, Nmecha y Havertz 13:34 Conmebol muestra su apoyo a Ecuador A través de un emotivo mensaje, la Conmebol muestra todo su apoyo a la selección sudamericana. "Nunca den por muerto a la Tri", se lee. 12:44 ¿Qué necesita Ecuador para poder clasificar a la siguiente ronda del mundial? Ecuador necesita derrotar a Alemania en su último partido de la fase de grupos para asegurar su clasificación directa a los dieciseisavos de final . Con este triunfo sumaría cuatro puntos y dependería del resultado entre Costa de Marfil y Curazao para definir su posición exacta. 12:14 Optmismo en Ecuador “El grupo está muy optimista”, aseguró Jordy Caicedo al referirse al buen ambiente dentro de la selección ecuatoriana, destacando que afrontarán con calma y “paso a paso” el desafío ante una selección campeona del mundo como Alemania. 🗣️ "EL GRUPO ESTÁ MUY OPTIMISTA"



🇪🇨 Jordy Caicedo habló sobre cómo se encuentra el grupo de la selección ecuatoriana previo al partido ante Alemania por el #MundialEnDSPORTS.



🎙️ @sambaalvaradoc pic.twitter.com/B0znLoQ7gQ — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) June 25, 2026 11:44 Piero Hincapié se queda en el Arsenal Arsenal decidió asegurar la continuidad de Piero Hincapié en Londres al activar la opción de compra del defensor ecuatoriano. La transferencia se hará efectiva de manera permanente a partir del 1 de julio. El zaguero disputó 39 partidos con los “Gunners” y logró consolidarse en el esquema de Mikel Arteta. Su rendimiento lo convirtió en una pieza clave dentro de la defensa del conjunto inglés. 11:02 Historial entre Ecuador vs Alemania El antecedente más recordado ocurrió en una Copa del Mundo, durante Alemania 2006, cuando el conjunto anfitrión se impuso con autoridad por 3-0 en la fase de grupos. Miroslav Klose fue la gran figura al marcar un doblete en ese encuentro.

Lukas Podolski completó la goleada con el tercer tanto del partido. 10:35 No habrá cambios en Alemania “Hemos hablado mucho con los jugadores y con el cuerpo técnico acerca de las rotaciones. Debemos acomodarnos como equipo y apenas llevamos 2 juegos; no tiene mucho sentido cambiar. Haremos las rotaciones que sean necesarias”, dijo el estratega alemán durante una conferencia de prensa. 10:09 Nagelsmann elogia a Ecuador Durante la conferencia de prensa previa al duelo contra la Tri, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el entrenador destacó el nivel mostrado por Ecuador. "El equipo ecuatoriano ha jugado muy bien los otros dos partidos; creo que se deberían haber llevado la victoria. Son un equipo muy sólido", afirmó. 09:25 Beccacece y dura autocrítica "Tenemos la posibilidad de avanzar y, si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de resultados", declaró el técnico argentino, tras recibir fuertes críticas de los aficionados ecuatorianos. 08:48 Aficionados de Ecuador apoyan a su selección Varios hinchas ecuatorianos no pierden las esperanzas de pasar a la segunda ronda del Mundial 2026. Foto: Selección de Ecuador 08:20 ¿Cómo llega Alemania? El equipo de Julian Nagelsmann ha tenido un rendimiento perfecto en el Grupo E, con 6 puntos de 6 posibles. En su debut aplastó 7-1 a Curazao y luego venció 2-1 a Costa de Marfil, mostrando gran poder ofensivo. Además, lidera su grupo con una notable diferencia de gol de +9, lo que refleja su superioridad.

Sin presión por la clasificación, Alemania podría rotar jugadores, pero mantiene su exigencia competitiva habitual. 07:47 ¿Cómo llega Ecuador? La Tri apenas suma un punto tras caer ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao. Alemania, en cambio, se presenta como una potencia sólida, con rendimiento perfecto y gran superioridad en el grupo. El equipo ecuatoriano está obligado a ganar si quiere mantener vivas sus opciones de clasificación a la siguiente ronda. El historial tampoco ayuda: Ecuador nunca ha vencido a Alemania, lo que aumenta el desafío en un partido decisivo. 07:14 ¡Todo o nada! Bienvenidos a esta gran transmisión del minuto a minuto del Ecuador vs Alemania, que cierra el grupo E. A la selección sudamericana solo le queda ganar para avanzar a la segunda fase del mundial, mientras que la teutona, ya clasificada, busca probar nuevas alineaciones.

Luego del sorpresivo empate sin goles ante Curazao, el equipo norteño necesita un triunfo histórico ante la potencia europea para no despedirse del torneo.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar a 16avos del Mundial 2026?

A Ecuador solo le sirve una victoria ante Alemania; cualquier otro resultado lo elimina del Mundial 2026. De darse un resultado favorable, el elenco sudamericano alcanzará los 4 puntos y, prácticamente, asegurará su boleto a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY?

En territorio peruano y ecuatoriano, el duelo entre Ecuador y Alemania se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre ecuatorianos y alemanes, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, se podrá seguir en señal abierta por América TV (canal 4). Por otra parte, DSports (cable) se encargará de la cobertura en Sudamérica.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania online gratis?

Si deseas ver Ecuador vs Alemania online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO, Disney Plus y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto con todos los goles e incidencias del compromiso.

Posible alineación de Ecuador:

Ecuador: Hernán Galíndez; Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Jordy Alcívar, Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Gonzalo Plata; Enner Valencia.

Posible alineación de Alemania:

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Florian Wirtz, Kai Havertz; Deniz Undav.

Ecuador vs Alemania: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Alemania.