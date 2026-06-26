Fallece Yimvert Berroterán, joven promesa de la Vinotinto, tras terremoto en Venezuela

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Yimvert Berroterán, futbolista de 18 años de las divisiones menores de la Vinotinto, falleció luego del doble terremoto en Venezuela. A través de un comunicado, la Federación confirmó la lamentable noticia.

En un primer momento, los medios locales indicaron que el jugador se encontraba atrapado en los escombros en la ciudad de La Guaira. A pesar de los esfuerzos por rescatarlo, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida.

Fallece Yimvert Berroterán, joven promesa de la selección venezolana

A través de un comunicado, la cuenta oficial de La Vinotinto confirmó el deceso del futbolista de la selección venezolana y la Universidad Central FC.

“Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia de Vinotinto y deja una huella imborrable a quienes compartieron con él dentro y fuera del campo de la cancha”, se lee la publicación de su cuenta de Instagram.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza. Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma”, agregaron como mensaje de condolencias.

Comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol. Foto: La Vinotinto

¿Quién fue Yimvert Berroterán?

Yimvert Berroterán era considerado uno de los grandes proyectos de la selección venezolana. El mediocampista brilló en las distintas categorías de la Vinotinto y empezaba su carrera profesional con la camiseta de Universidad Central.

Durante su paso por la selección sub-17, el futbolista registró 17 partidos oficial y disputó el Mundial de la categoría en el 2025. Sus buenas actuaciones fueron determinantes para que sea considerao en la sub-20, a pesar de solo tener 18 años.