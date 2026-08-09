HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

PSG - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Supercopa de Europa

El vigente bicampeón de la Champions League afrontará una dura prueba en el inicio de una nueva temporada. Revisa todos los detalles de la final de la Supercopa de Europa 2026.

PSG y Aston Villa definirán al campeón de la Supercopa de Europa en Austria. Foto: composición LR/AFP
PSG y Aston Villa definirán al campeón de la Supercopa de Europa en Austria. Foto: composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

PSG y Aston Villa prometen regalarnos un partidazo en el inicio de la temporada del fútbol europeo. Luego de disputar una serie de amistosos internacionales, el vigente bicampeón de la Champions League se verá las caras contra el monarca de la Europa League. Revisa aquí la fecha y horario para seguir este choque.

Los entrenadores Luis Enrique y Unai Emery no se guardarán nada y pondrán a sus mejores jugadores. Se espera contar con la presencia de futbolistas como Khvicha Kvaratskhelia y Alejandro Garnacho.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

lr.pe

¿Cuándo juega PSG vs Aston Villa?

El partido entre PSG vs Aston Villa, por la gran final de la Supercopa de Europa 2026, se disputará el miércoles 12 de agosto. El estadio Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Salzburgo (Austria), será escenario del cruce.

¿A qué hora juega PSG vs Aston Villa?

En territorio peruano, el choque entre el gigante francés y los ingleses se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Aston Villa?

La transmisión por TV del juego entre los campeones de Champions League y Europa League estará a cargo de la cadena internacional ESPN en Sudamérica.

PUEDES VER: Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo

lr.pe

¿Dónde ver PSG vs Aston Villa online?

Aparte de la plataforma Disney Plus, también podrás seguir el PSG vs Aston Villa online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones PSG vs Aston Villa: posibles formaciones

  • PSG: Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.
  • Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
"Renuncia, Infantino": UEFA exige la salida del presidente de la FIFA

"Renuncia, Infantino": UEFA exige la salida del presidente de la FIFA

LEER MÁS
UEFA vs FIFA: Europa amenaza con no jugar el Mundial y otros torneos por polémico proyecto de Infantino

UEFA vs FIFA: Europa amenaza con no jugar el Mundial y otros torneos por polémico proyecto de Infantino

LEER MÁS
Gran amenaza en el fútbol: Mbappé, Haaland, Yamal y otras estrellas no jugarían el Mundial si UEFA rompe con la FIFA

Gran amenaza en el fútbol: Mbappé, Haaland, Yamal y otras estrellas no jugarían el Mundial si UEFA rompe con la FIFA

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán llenó de elogios a jugador de Sport Boys tras empate ante Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa"

Jefferson Farfán llenó de elogios a jugador de Sport Boys tras empate ante Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa"

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

LEER MÁS
Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

LEER MÁS
Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

LEER MÁS
Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo

Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo

LEER MÁS
Pablo Guede tras amargo empate de Alianza Lima ante Sport Boys: "Fue un partidazo desde lo táctico, pero no jugamos bien"

Pablo Guede tras amargo empate de Alianza Lima ante Sport Boys: "Fue un partidazo desde lo táctico, pero no jugamos bien"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025