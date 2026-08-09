PSG - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Supercopa de Europa
El vigente bicampeón de la Champions League afrontará una dura prueba en el inicio de una nueva temporada. Revisa todos los detalles de la final de la Supercopa de Europa 2026.
- Pablo Guede tras amargo empate de Alianza Lima ante Sport Boys: "Fue un partidazo desde lo táctico, pero no jugamos bien"
- Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo
PSG y Aston Villa prometen regalarnos un partidazo en el inicio de la temporada del fútbol europeo. Luego de disputar una serie de amistosos internacionales, el vigente bicampeón de la Champions League se verá las caras contra el monarca de la Europa League. Revisa aquí la fecha y horario para seguir este choque.
Los entrenadores Luis Enrique y Unai Emery no se guardarán nada y pondrán a sus mejores jugadores. Se espera contar con la presencia de futbolistas como Khvicha Kvaratskhelia y Alejandro Garnacho.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos
¿Cuándo juega PSG vs Aston Villa?
El partido entre PSG vs Aston Villa, por la gran final de la Supercopa de Europa 2026, se disputará el miércoles 12 de agosto. El estadio Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Salzburgo (Austria), será escenario del cruce.
¿A qué hora juega PSG vs Aston Villa?
En territorio peruano, el choque entre el gigante francés y los ingleses se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver PSG vs Aston Villa?
La transmisión por TV del juego entre los campeones de Champions League y Europa League estará a cargo de la cadena internacional ESPN en Sudamérica.
PUEDES VER: Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo
¿Dónde ver PSG vs Aston Villa online?
Aparte de la plataforma Disney Plus, también podrás seguir el PSG vs Aston Villa online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Alineaciones PSG vs Aston Villa: posibles formaciones
- PSG: Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.
- Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.