PSG - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Supercopa de Europa

PSG y Aston Villa definirán al campeón de la Supercopa de Europa en Austria. Foto: composición LR/AFP

PSG y Aston Villa definirán al campeón de la Supercopa de Europa en Austria. Foto: composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

PSG y Aston Villa prometen regalarnos un partidazo en el inicio de la temporada del fútbol europeo. Luego de disputar una serie de amistosos internacionales, el vigente bicampeón de la Champions League se verá las caras contra el monarca de la Europa League. Revisa aquí la fecha y horario para seguir este choque.

Los entrenadores Luis Enrique y Unai Emery no se guardarán nada y pondrán a sus mejores jugadores. Se espera contar con la presencia de futbolistas como Khvicha Kvaratskhelia y Alejandro Garnacho.

¿Cuándo juega PSG vs Aston Villa?

El partido entre PSG vs Aston Villa, por la gran final de la Supercopa de Europa 2026, se disputará el miércoles 12 de agosto. El estadio Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Salzburgo (Austria), será escenario del cruce.

¿A qué hora juega PSG vs Aston Villa?

En territorio peruano, el choque entre el gigante francés y los ingleses se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Aston Villa?

La transmisión por TV del juego entre los campeones de Champions League y Europa League estará a cargo de la cadena internacional ESPN en Sudamérica.

¿Dónde ver PSG vs Aston Villa online?

Aparte de la plataforma Disney Plus, también podrás seguir el PSG vs Aston Villa online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones PSG vs Aston Villa: posibles formaciones