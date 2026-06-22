Julian Álvarez le pide al Atlético de Madrid que lo deje ir para cumplir su sueño: "No puedo seguir escondiéndome ni fingiendo"

Julián Álvarez reveló su intención de finalizar su etapa en el Atlético de Madrid y buscar un traspaso que le permita avanzar en su carrera profesional. | Foto: ESPN

Julián Álvarez reveló su intención de finalizar su etapa en el Atlético de Madrid y buscar un traspaso que le permita avanzar en su carrera profesional. | Foto: ESPN

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Julián Álvarez sorprendió al reconocer públicamente que desea poner fin a su etapa en el Atlético de Madrid. Tras conversar con la dirigencia del club, el delantero argentino aseguró que considera que un traspaso es la mejor decisión para su futuro y dejó entrever que busca dar el siguiente paso en su carrera.

Las declaraciones fueron concedidas a ESPN después de la participación de Argentina en el Mundial 2026. Aunque evitó profundizar en los detalles de su destino, el atacante fue contundente al explicar que ya expresó su postura a los responsables del club y que espera cumplir el sueño que persigue desde hace tiempo.

Julián Álvarez confirma su deseo de salir del Atlético

El campeón del mundo explicó que ya habló con la directiva rojiblanca y que actuó con total sinceridad respecto a sus intenciones. "No puedo esconderme, trato de ser honesto, hablé con el Atlético de Madrid y creo que lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", afirmó.

Además, reveló que la decisión no fue improvisada, ya que mantuvo conversaciones con los responsables de la institución antes de expresar públicamente su postura. "Hablé con las personas del club con las que necesitaba hablar" y reiteró: "Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor para mi futuro es un traspaso". Sus declaraciones alimentan las especulaciones sobre cuál será su próximo destino una vez finalice el Mundial 2026.

El Real Madrid ya intentó ficharlo con una oferta de 150 millones de euros

El interés del Real Madrid por Julián Álvarez no es nuevo. Días antes del Mundial 2026, el club blanco confirmó que presentó una oferta oficial de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por el delantero argentino, una propuesta que fue rechazada por la entidad colchonera, que se remitió a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 500 millones de euros.