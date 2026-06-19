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Presidente de Brasil se burla de Neymar tras perderse otro partido del Mundial 2026: "El primer convocado home office"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, realizó un irónico comentario sobre la situación de Neymar, quien no jugará el segundo partido de su selección en el Mundial 2026.

Neymar todavía no logra sumar minutos en el Mundial 2026 debido a una lesión. Foto: composición LR/AFP/Canal gov
Neymar todavía no logra sumar minutos en el Mundial 2026 debido a una lesión. Foto: composición LR/AFP/Canal gov
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Los hinchas de Brasil tendrán que esperar para ver el debut de Neymar en el Mundial 2026. A poco de enfrentarse a Haití en la segunda jornada del grupo C, se confirmó que el talentoso delantero no será considerado y podrá continuar con su recuperación.

En medio de este panorama, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó un irónico comentario sobre el 'Ney' durante un acto oficial en la ciudad de Belo Horizonte.

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Presidente de Brasil se burla de Neymar en el Mundial 2026

En un primer momento, el presidente de Brasil le preguntó al público quién es el mejor jugador de su país en el Mundial 2026. La respuesta no se hizo esperar y un niño mencionó a Neymar.

Lula sorprendió al bromear sobre el presente del jugador del Santos y lo calificó como el “primer convocado home office”.

“¡Neymar ni siquiera está jugando! He leído que es el primer jugador convocado en un Mundial que hace home office (teletrabajo). Un jugador de oficina. Lo vi ayer en internet. En cualquier momento tendrán que crear una selección nacional con inteligencia artificial. 11 Pelés”, mencionó.

Neymar descartado para el partido Brasil vs Haití

A través de un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que Neymar no estará presente en el partido de este jueves del Mundial 2026.

“(Neymar) Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la etapa final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las excelentes instalaciones”, se lee en el escrito.

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¿A qué hora juega Brasil vs Haití?

El partido Brasil - Haití empezará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Filadelfia (Estados Unidos). La transmisión del cotejo, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, estará a cargo de la señal de DSports en toda Sudamérica.

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