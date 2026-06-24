HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

El emotivo mensaje de Julián Álvarez a Messi por su cumpleaños en el Mundial 2026: “Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos”

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 en la concentración de la selección argentina. El emotivo homenaje de sus compañeros resaltó su liderazgo en este mundial.

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 el 24 de junio en la concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.
Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 el 24 de junio en la concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. | Foto: San Diego Tribune
Escuchar
Resumen
Compartir

Lionel Messi celebró este 24 de junio su cumpleaños número 39 en plena concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El capitán albiceleste recibió múltiples muestras de cariño por parte de sus compañeros, pero una de las más emotivas fue la de Julián Álvarez, quien compartió un sentido mensaje en sus redes sociales que rápidamente conmovió a los aficionados.

El delantero argentino publicó una fotografía junto al resto del plantel durante el homenaje preparado para Messi y le dedicó unas palabras que reflejan la admiración de toda una generación de futbolistas que crecieron viendo al astro rosarino y que hoy tienen la oportunidad de compartir vestuario con él.

PUEDES VER: Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

lr.pe
Conmovedor mensaje que publicó

Conmovedor mensaje que publicó "La araña" en su cuenta de instagram.

Julián Álvarez dedicó un emotivo mensaje a Messi por su cumpleaños

A través de una historia en sus redes sociales, Julián Álvarez compartió una imagen del festejo organizado por los jugadores de la Selección Argentina y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción hacia el capitán.

“A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!”, escribió el delantero, dejando en evidencia el enorme respeto y cariño que siente por Messi.

Las palabras de la “Araña” rápidamente se viralizaron entre los aficionados argentinos, quienes destacaron la cercanía y unión que existe dentro del grupo dirigido por . El mensaje también resume el sentimiento de muchos futbolistas que crecieron admirando a Messi y terminaron compartiendo cancha con él.

PUEDES VER: Jude Bellingham se tapó la boca durante partido del Mundial 2026, pero no fue expulsado: ¿por qué no recibió tarjeta roja?

lr.pe

'Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos': la frase que emocionó a los hinchas

La frase central del homenaje, “Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos”, se convirtió en una de las más comentadas en redes sociales. Para muchos seguidores de la Albiceleste, esas palabras representan perfectamente lo que significa Messi para una generación que fue testigo de su carrera y de sus mayores conquistas con la selección.

La imagen difundida por Julián Álvarez mostró a todo el plantel reunido alrededor de Messi en la concentración mundialista, reafirmando el gran ambiente que existe dentro del equipo argentino. Mientras la Selección continúa su camino en el Mundial 2026, el cumpleaños del capitán dejó una nueva muestra del afecto, admiración y liderazgo que genera dentro del grupo que sigue soñando con conquistar otro título para Argentina.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sudáfrica vs Corea del Sur HOY: a qué hora juegan por la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica vs Corea del Sur HOY: a qué hora juegan por la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Previa Brasil vs Escocia EN VIVO HOY, con Neymar: pronóstico, posibles alineaciones y dónde ver el partido del Mundial 2026

Previa Brasil vs Escocia EN VIVO HOY, con Neymar: pronóstico, posibles alineaciones y dónde ver el partido del Mundial 2026

LEER MÁS
México vs República Checa EN VIVO: posibles alineaciones, pronósticos, hora y canal para ver el partido por el Mundial 2026

México vs República Checa EN VIVO: posibles alineaciones, pronósticos, hora y canal para ver el partido por el Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

LEER MÁS
¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV EN VIVO? Horarios y fechas para ver en Perú

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV EN VIVO? Horarios y fechas para ver en Perú

LEER MÁS
¿Por qué Jude Bellingham no recibió tarjeta roja tras cubrirse la boca durante el partido del Mundial 2026?

¿Por qué Jude Bellingham no recibió tarjeta roja tras cubrirse la boca durante el partido del Mundial 2026?

LEER MÁS
Partido Brasil vs Escocia EN VIVO por el Mundial 2026 vía América TV

Partido Brasil vs Escocia EN VIVO por el Mundial 2026 vía América TV

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la segunda fecha de todos los grupos

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la segunda fecha de todos los grupos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025