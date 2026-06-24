El emotivo mensaje de Julián Álvarez a Messi por su cumpleaños en el Mundial 2026: “Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos”

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 el 24 de junio en la concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. | Foto: San Diego Tribune

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 el 24 de junio en la concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. | Foto: San Diego Tribune

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Lionel Messi celebró este 24 de junio su cumpleaños número 39 en plena concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El capitán albiceleste recibió múltiples muestras de cariño por parte de sus compañeros, pero una de las más emotivas fue la de Julián Álvarez, quien compartió un sentido mensaje en sus redes sociales que rápidamente conmovió a los aficionados.

El delantero argentino publicó una fotografía junto al resto del plantel durante el homenaje preparado para Messi y le dedicó unas palabras que reflejan la admiración de toda una generación de futbolistas que crecieron viendo al astro rosarino y que hoy tienen la oportunidad de compartir vestuario con él.

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Conmovedor mensaje que publicó "La araña" en su cuenta de instagram.

Julián Álvarez dedicó un emotivo mensaje a Messi por su cumpleaños

A través de una historia en sus redes sociales, Julián Álvarez compartió una imagen del festejo organizado por los jugadores de la Selección Argentina y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción hacia el capitán.

“A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!”, escribió el delantero, dejando en evidencia el enorme respeto y cariño que siente por Messi.

Las palabras de la “Araña” rápidamente se viralizaron entre los aficionados argentinos, quienes destacaron la cercanía y unión que existe dentro del grupo dirigido por . El mensaje también resume el sentimiento de muchos futbolistas que crecieron admirando a Messi y terminaron compartiendo cancha con él.

'Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos': la frase que emocionó a los hinchas

La frase central del homenaje, “Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos”, se convirtió en una de las más comentadas en redes sociales. Para muchos seguidores de la Albiceleste, esas palabras representan perfectamente lo que significa Messi para una generación que fue testigo de su carrera y de sus mayores conquistas con la selección.

La imagen difundida por Julián Álvarez mostró a todo el plantel reunido alrededor de Messi en la concentración mundialista, reafirmando el gran ambiente que existe dentro del equipo argentino. Mientras la Selección continúa su camino en el Mundial 2026, el cumpleaños del capitán dejó una nueva muestra del afecto, admiración y liderazgo que genera dentro del grupo que sigue soñando con conquistar otro título para Argentina.