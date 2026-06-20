Ecuador vs Curazao EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026
El partido por la fecha 2 de la Copa del Mundo entre las selecciones de Ecuador y Curazao se disputará en el Arrowhead Stadium, ubicado en Estados Unidos.
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Ecuador vs Curazao EN VIVO juegan HOY sábado 20 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección ecuatoriana va por su primer triunfo en el presente torneo. Luego de haber caído por 1-0 ante Costa de Marfil, los dirigidos por Sebastián Beccacece necesitan una victoria para mantener sus posibilidades de clasificar la siguiente fase. Por el lado de Curazao, cayó goleado 7-1 ante Alemania y buscará un buen resultado ante los sudamericanos.
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¿A qué hora se juega Ecuador vs Curazao?
En territorio peruano, el duelo entre Ecuador y Curazao se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (21/06)
¿Dónde ver Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026?
El duelo entre Ecuador y Curazao, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir gracias a la cobertura de DirecTV para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Ecuador vs Curazao online gratis?
Si deseas ver Ecuador vs Curazao online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Ecuador vs Curazao: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- Ecuador: Galindez; Preciado, Pacho, Ordóñez, Hincapie; Franco, Caicedo; Plata, Vite, Yeboah y Valencia.
- Curazao: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Chong; Locadia y Hansen.
Ecuador vs Curazao: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Ecuador.
- Betsson: gana Ecuador (1,12), empate (8,90), gana Curazao (29,00)
- Betano: gana Ecuador (1,16), empate (8,25), gana Curazao (26,00)
- Bet365: gana Ecuador (1,13), empate (9,00), gana Curazao (19,00)
- 1XBet: gana Ecuador (1,14), empate (9,55), gana Curazao (29,00)
- Caliente: gana Ecuador (1,13), empate (9,45), gana Curazao (17,00)
- Doradobet: gana Ecuador (1,14), empate (8,80), gana Curazao (26,00).