Ecuador vs Curazao EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Ecuador y Curazao se enfrentan por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Ecuador y Curazao se enfrentan por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ecuador vs Curazao EN VIVO juegan HOY sábado 20 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección ecuatoriana va por su primer triunfo en el presente torneo. Luego de haber caído por 1-0 ante Costa de Marfil, los dirigidos por Sebastián Beccacece necesitan una victoria para mantener sus posibilidades de clasificar la siguiente fase. Por el lado de Curazao, cayó goleado 7-1 ante Alemania y buscará un buen resultado ante los sudamericanos.

¿A qué hora se juega Ecuador vs Curazao?

En territorio peruano, el duelo entre Ecuador y Curazao se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (21/06)

¿Dónde ver Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026?

El duelo entre Ecuador y Curazao, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir gracias a la cobertura de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Ecuador vs Curazao online gratis?

Si deseas ver Ecuador vs Curazao online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Ecuador vs Curazao: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Ecuador : Galindez; Preciado, Pacho, Ordóñez, Hincapie; Franco, Caicedo; Plata, Vite, Yeboah y Valencia.

: Galindez; Preciado, Pacho, Ordóñez, Hincapie; Franco, Caicedo; Plata, Vite, Yeboah y Valencia. Curazao: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Chong; Locadia y Hansen.

Ecuador vs Curazao: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Ecuador.