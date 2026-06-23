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Colombia vs RD Congo EN VIVO HOY: pronóstico, canal y hora del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

La selección cafetera buscará la clasificación ante uno de los equipos que está sorprendiendo en el Mundial 2026. Sigue la transmisión del Colombia - Congo en vivo.

La selecciones de Colombia y Congo se encuentran invictas en el Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/FIFA
La selecciones de Colombia y Congo se encuentran invictas en el Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/FIFA
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¿A qué hora juega Colombia vs Congo EN VIVO? | El partido de HOY del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Guadalajara (México), desde las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana), y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo busca un triunfo que le permita asegurar su presencia en los dieciseisavos de final del torneo. Sin embargo, los africanos quieren darle otro golpe tras el empate contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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¿A qué hora se juega Colombia vs RD Congo?

En territorio peruano y colombiano, el duelo entre sudamericanos y africanos se podrá seguir desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (miércoles 24)

¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026?

La transmisión gratuita del Colombia - Congo estará a cargo de la señal de América TV (canal 4) en territorio peruano.

  • Perú: América TV, Paramount+
  • Colombia: RCN, Caracol TV
  • Sudamérica: DSports.

¿Dónde ver Colombia vs RD Congo online gratis?

Si deseas ver Colombia vs RD Congo online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido con todas las incidencias.

Alineaciones Colombia vs RD Congo: posibles formaciones

Estas son las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones para el decisivo partido del Mundial.

  • Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.
  • Congo: Mpasi; Wan-Bissak, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau; Wissa, Bakambu.

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Colombia vs RD Congo: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Colombia sobre los congoleños.

  • Betsson: gana Colombia (1,58), empate (3,90), gana RD Congo (6,90)
  • Betano: gana Colombia (1,62), empate (4,00), gana RD Congo (6,30)
  • Bet365: gana Colombia (1,65), empate (4,00), gana RD Congo (6,25)
  • 1XBet: gana Colombia (1,60), empate (4,09), gana RD Congo (6,83)
  • Caliente: gana Colombia (1,57), empate (4,00), gana RD Congo (6,60)
  • Doradobet: gana Colombia (1,56), empate (4,25), gana RD Congo (6,50).
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