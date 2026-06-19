Cruces 16avos de final del Mundial 2026: clasificados, fechas, horarios y dónde ver los próximos partidos de la Copa del Mundo

Los 16avos de final del Mundial 2026 arrancarán el domingo 28 de junio. Foto: FIFA

Los 16avos de final del Mundial 2026 arrancarán el domingo 28 de junio. Foto: FIFA

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En medio de la fase de grupos del Mundial 2026, ya se conocen algunos clasificados a los dieciseisavos de final. Hasta el momento, hay dos equipos que ya tienen su boleto asegurado para la siguiente etapa. De esta forma, se puede tener un panorama de lo que serán los cruces en la próxima fase.

Clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

En lo que va del torneo, estas son las selecciones clasificadas a la ronda de dieciseisavos de final.

Selección de México

Selección de Estados Unidos

Cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Será la primera vez que el torneo cuente con una ronda de dieciseisavos de final. Esta fase será de eliminación directa. En caso de empate, se jugarán 30 minutos de tiempo extra y, si persiste la igualdad, todo se definirá en la tanda de penales para conocer a la selección clasificada a la siguiente etapa.

Ganador del Grupo E vs Tercero del Grupo A/B/C/D o F

Ganador del Grupo I vs Tercero del Grupo C/D/F/G o H

Segundo del Grupo A vs Segundo del Grupo B

Ganador del Grupo F vs Segundo del Grupo C

Segundo del Grupo K vs Segundo del Grupo L

Ganador del Grupo H vs Segundo del Grupo J

Ganador del Grupo D vs Tercero del Grupo B/E/F/I o J

Ganador del Grupo G vs Tercero del Grupo A/E/H/I o J

Ganador del Grupo C vs Segundo del Grupo F

Segundo del Grupo E vs Segundo del Grupo I

Ganador del Grupo A (México) vs Tercero del Grupo C/E/F/H o I

Ganador del Grupo L vs Tercero del Grupo E/H/I/J o K

Ganador del Grupo J vs Segundo del Grupo H

Segundo del Grupo D vs Segundo del Grupo G

Ganador del Grupo B vs Tercero del Grupo E/F/G/I o J

Ganador del Grupo K vs Tercero del Grupo D/E/I/J o L

¿Cuándo se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 iniciarán el domingo 28 de junio y culminarán el viernes 3 de julio. En esta etapa se disputarán 16 partidos de eliminación directa en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

¿En qué estadios se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Domingo 28 de junio

SoFi Stadium (California)

Lunes 29 de junio

NRG Stadium (Texas)

Gillette Stadium (Massachusetts)

Estadio BBVA (Monterrey)

Martes 30 de junio

AT&T Stadium (Texas)

MetLife Stadium (New Jersey)

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Miércoles 1 de julio

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Lumen Field (Seattle)

Levi’s Stadium (Santa Clara)

Jueves 2 de julio

SoFi Stadium (California)

BMO Field (Toronto)

BC Place (Vancouver)

Viernes 3 de julio

AT&T Stadium (Arlington)

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Arrowhead Stadium (Kansas)