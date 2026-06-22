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Francisco Conceição sale en defensa de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, pero aclara: "No es obligatorio pasarle el balón"

Francisco Conceição valoró el rol de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal y la Juventus, y lo destacó como un referente importante para el equipo en el Mundial 2026.

En una rueda de prensa, Conceição destacó que la selección prioriza el funcionamiento del grupo sobre las individualidades, a pesar de la importancia del capitán en el juego.
En una rueda de prensa, Conceição destacó que la selección prioriza el funcionamiento del grupo sobre las individualidades, a pesar de la importancia del capitán en el juego. | Foto: ESPN
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El jugador de la Juventus, Francisco Conceição, se refirió al rol de Cristiano Ronaldo dentro de la selección de Portugal en el Mundial 2026, en medio del debate sobre la dependencia del equipo de su capitán. El extremo dejó en claro que el conjunto luso prioriza el funcionamiento colectivo por encima de las individualidades, especialmente tras el empate en el debut frente a la República Democrática del Congo.

Durante una rueda de prensa en Palm Beach, Florida, el futbolista analizó el momento del equipo y la presión de cara al segundo partido del torneo ante Uzbekistán. En ese contexto, destacó la importancia de mantener el equilibrio colectivo mientras el grupo ajusta detalles en el torneo.

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Defensa a Cristiano Ronaldo y el rol dentro del equipo

Conceição fue claro al respaldar al capitán de la selección, al que describió como un 'ejemplo' dentro del vestuario. “No es obligatorio pasarle el balón. Yo se lo paso a quien esté mejor colocado. Cristiano está aquí para ayudar, como todos, y se le nota muy motivado”, explicó el futbolista portugués.

Además, resaltó la ética de trabajo del delantero y aseguró que se entrena “como si fuera el último día”, lo que, según él, impulsa al resto del plantel a mantener un nivel de exigencia aún mayor durante el Mundial.

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Preparación de Portugal para el duelo ante Uzbekistán

Portugal continúa su preparación en Houston para su segundo compromiso del Mundial 2026, en el que enfrentará a Uzbekistán. El equipo busca recuperarse del empate 1-1 ante RD Congo y mejorar su rendimiento colectivo en la fase de grupos.

Conceição también reconoció la autocrítica dentro del vestuario tras el debut. “Nadie lo pasa peor que nosotros. Sentimos en la piel que nuestro trabajo no se hizo de la mejor manera”, reflejando la exigencia interna del plantel. Además, advirtió sobre la presión del entorno: “Si las cosas no van bien, habrá más presión y más críticas”.

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