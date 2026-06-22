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Deportes

Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de la fase de grupos.

Programación de los partidos de HOY en el Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de HOY en el Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY lunes 22 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos muy atractivos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de golear a Argelia, la selección argentina busca un triunfo ante Austria que le permita poner su nombre entre los clasificados a dieciseisavos de final del torneo. Por su parte, Kylian Mbappé y compañía quieren asegurarse de que Francia avance de ronda en un duelo contra Irak.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la segunda fecha

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Argentina vs Austria
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: Dallas (Estados Unidos)
  • Francia vs Irak
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: Filadelfia (Estados Unidos)
  • Noruega vs Senegal
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports, América tvGO
  • Estadio: Nueva York (Estados Unidos)
  • Jordania vs Argelia
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: San Francisco (Estados Unidos)
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