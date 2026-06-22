Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY lunes 22 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos muy atractivos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de golear a Argelia, la selección argentina busca un triunfo ante Austria que le permita poner su nombre entre los clasificados a dieciseisavos de final del torneo. Por su parte, Kylian Mbappé y compañía quieren asegurarse de que Francia avance de ronda en un duelo contra Irak.

Partidos del Mundial 2026 HOY