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Argentina busca sellar su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Austria en Dallas

Lionel Messi intentará ampliar su cifra goleadora y dejar atrás el récord establecido por Miroslav Klose (12:00 p.m.).

Lionel Messi es el capitán de la Selección Argentina.
Lionel Messi es el capitán de la Selección Argentina. | AFA
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Próximo a cumplir 39 años (24 de junio), Lionel Messi demostró en el estreno ante Argelia que su vigencia de cara al arco está intacta, por lo que este lunes saltará al césped del Dallas Stadium con la ambición de seguir rompiendo redes, esta vez ante Austria en la segunda jornada del Grupo J (12.00 p. m.).

Tras igualar la marca de Miroslav Klose (16 goles) en la tabla histórica de artilleros mundialistas, el ‘10’ de la 'Albiceleste' se ejercitó con total normalidad y exhibió una plenitud física que disipa cualquier tipo de duda sobre su titularidad en esta jornada del lunes. Su rol ofensivo y generador de juego será vital para asegurar esta tarde su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Titular indiscutible, el técnico Lionel Scaloni trabajó el último domingo por la mañana en Kansas City antes de emprender rumbo a Dallas. Nahuel Molina recuperará su lugar en el carril derecho para cubrir la baja de Gonzalo Montiel, resentido por una sobrecarga muscular en el cuádriceps. En la banda izquierda, pese al alta médica de Nicolás Tagliafico, el estratega optará por la cautela y mantendrá desde el arranque a Facundo Medina para formar la zaga con Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez.

Para el mediocampo volverá a gozar de la jerarquía de su tridente de oro: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Las dudas que el entrenador resolverá a último momento se trasladan a los extremos y al eje de ataque.

Por un lado, Scaloni no sabe si mantener la pausa y posesión que otorga Thiago Almada o si inyectar la verticalidad que ofrece Nicolás González por la banda. Asimismo, la posición de centrodelantero tiene una pulseada entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Precisamente, el jugador del Atlético de Madrid ya dejó atrás las molestias en su tobillo y espera ser el principal socio de Messi en la definición.

Respeto por Messi

El guardameta de Austria, Alexander Schlager, protagonizó la declaración más viral de la previa al ser consultado sobre el capitán argentino: “Soy más del tipo de Cristiano Ronaldo. Pero Messi es un jugador que ha rendido a un nivel altísimo durante mucho tiempo; sería una osadía decir algo en su contra”, dijo.

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