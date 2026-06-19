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Brasil vs Haití EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

El partido por la segunda fecha del Mundial entre Brasil y Haití se disputará en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. La Canarinha va por su primer triunfo en el torneo.

Brasil y Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Brasil y Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Brasil vs Haití EN VIVO juegan HOY viernes 19 de junio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Lincoln Financial Field, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El elenco dirigido por Carlo Ancelotti va por un triunfo en su segundo partido por el Grupo C. Luego de igualar 1-1 ante Marruecos, la selección brasileña necesita una victoria para acercarse al objetivo de clasificar a la siguiente fase del torneo. En esta ocasión, enfrentará a su similar de Haití, que llega de perder 1-0 ante Escocia en la jornada anterior.

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¿A qué hora se juega Brasil vs Haití?

En territorio peruano, el duelo entre brasileños y haitianos se podrá seguir desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (20/06)

¿Dónde ver Brasil vs Haití por el Mundial 2026?

El duelo entre Brasil y Haití, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir gracias a la cobertura de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Brasil vs Haití online gratis?

Si deseas ver Brasil vs Haití online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

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Alineaciones Brasil vs Haití: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Fabinho; Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius Jr y Cunha.
  • Haití: Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experiencia; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor.

Brasil vs Haití: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Brasil.

  • Betsson: gana Brasil (1,14), empate (8,70), gana Haití (24,00)
  • Betano: gana Brasil (1,15), empate (9,00), gana Haití (25,00)
  • Bet365: gana Brasil (1,09), empate (11,00), gana Haití (23,00)
  • 1XBet: gana Brasil (1,12), empate (12,30), gana Haití (26,00)
  • Caliente: gana Brasil (1,12), empate (10,50), gana Haití (21,00)
  • Doradobet: gana Brasil (1,13), empate (9,40), gana Haití (24,50).
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