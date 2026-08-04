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DRELM alerta sobre abandono de miles de materiales educativos en sedes de UGEL de Lima Metropolitana

La entidad detectó más de 30.000 textos escolares, 50 máquinas industriales y 100 monitores de computadoras, entre otros bienes, que no fueron distribuidos a las instituciones educativas de la jurisdicción.

Materiales educativos almacenados en las UGEL de Lima Metropolitana
Materiales educativos almacenados en las UGEL de Lima Metropolitana | Foto: DRELM
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La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) alertó sobre una grave situación de abandono y presuntas irregularidades en la gestión de bienes públicos tras una inspección en almacenes de las siete unidades de gestión educativa local (UGEL) de su jurisdicción.

Durante la supervisión, efectuada el 1 y 2 de agosto, la entidad detectó miles de materiales educativos, equipos y otros recursos adquiridos con fondos del Estado que permanecían almacenados sin haber sido distribuidos a las instituciones educativas.

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Bienes educativos almacenados

Entre los recursos hallados se encuentran más de 30.000 textos escolares, alrededor de 50 máquinas industriales, 100 monitores de computadoras, materiales pedagógicos, artículos de limpieza, uniformes, calzado y otros bienes adquiridos con recursos públicos, algunos de los cuales permanecían almacenados desde hace varios años.

Los textos escolares corresponden, principalmente, a los periodos 2024, 2025 y 2026, entregados gratuitamente por el Ministerio de Educación (Minedu) para su distribución a las instituciones educativas. Asimismo, se hallaron remalladoras, máquinas de coser, bordadoras, cortadoras y otros equipos que tampoco habían sido destinados a los centros educativos.

Material inflamable y bienes retenidos

Otro de los hallazgos que demandó atención inmediata se registró en el almacén de la UGEL 03, donde se encontró material inflamable, entre ellos ácido muriático, lejía, cera, aerosoles y papelería, almacenado en condiciones que representan un riesgo para la seguridad del personal, las instalaciones y la comunidad.

En la UGEL 02 también se detectaron bienes retenidos debido a procesos administrativos inconclusos, relacionados con pagos pendientes a proveedores. La DRELM aseveró que esta situación será revisada con el propósito de destrabar los procedimientos y garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna a las instituciones educativas.

Acciones tras hallazgos

Tras la inspección, la DRELM informó que iniciará un inventario integral de los bienes encontrados y la revisión de los procesos logísticos en las siete UGEL de Lima Metropolitana. Además, fortalecerá los mecanismos de control y seguimiento para asegurar una distribución oportuna de los recursos y prevenir que se repitan hechos similares.

Además, ante la gravedad de los hallazgos, indicó que solicitará la intervención inmediata del Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República para que determine las responsabilidades administrativas y legales correspondientes. Asimismo, aseguró que promoverá las acciones legales necesarias para que se investiguen las presuntas responsabilidades funcionales de quienes tuvieron a su cargo la administración, custodia y distribución de estos bienes públicos.

“Es inaceptable que materiales adquiridos con el dinero de todos los peruanos permanezcan olvidados en almacenes mientras nuestras escuelas requieren estos recursos para brindar una mejor educación. No permitiremos que este tipo de situaciones continúe ni quede impune”, afirmó el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Gonzales Torres, durante el recorrido por los almacenes.

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