Turquía vs Paraguay EN VIVO: hora y canal del partido por la segunda fecha del Mundial 2026
El partido por la fecha 2 de la Copa del Mundo entre Turquía y Paraguay se disputará en el Levi's Stadium, ubicado en California. Ambas selecciones van por su primer triunfo en el torneo.
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Turquía vs Paraguay EN VIVO juegan HOY viernes 19 de junio, desde las 10.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección paraguaya quiere olvidar lo ocurrido en la primera jornada, cuando cayó goleado por 4-1 ante Estados Unidos. En esta oportunidad, enfrentará a Turquía, equipo que también perdió ante Australia en su primer partido del torneo. Ambos se encuentran sin puntos en el grupo D y necesitan un triunfo para seguir con vida en el Mundial 2026.
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¿A qué hora se juega Turquía vs Paraguay?
En territorio peruano, el duelo entre europeos y sudamericanos se podrá seguir desde las 10.00 a. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 9.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 10.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 11.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 11.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.00 a. m. (20/06)
- España: 5.00 a. m. (20/06)
¿Dónde ver Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026?
El duelo entre Turquía y Paraguay, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir gracias a la cobertura de DirecTV para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Turquía vs Paraguay online gratis?
Si deseas ver Turquía vs Paraguay online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Turquía vs Paraguay: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- Turquía: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Hadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Güler, Kokcu, Yildiz y Yilmaz.
- Paraguay: Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; D. Gómez, Cubas, Galarza, Almirón; Pitta y Enciso.
Turquía vs Paraguay: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de Turquía.
- Betsson: gana Turquía (2,05), empate (3,45), gana Paraguay (3,85)
- Betano: gana Turquía (2,05), empate (3,45), gana Paraguay (4,00)
- Bet365: gana Turquía (2,00), empate (3,40), gana Paraguay (3,90)
- 1XBet: gana Turquía (2,10), empate (3,47), gana Paraguay (4,01)
- Caliente: gana Turquía (2,02), empate (3,40), gana Paraguay (3,95)
- Doradobet: gana Turquía (2,08), empate (3,39), gana Paraguay (3,94).