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Brasil vs Haití por el Mundial 2026: resumen del partido
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Brasil cumple con su tarea y derrota sin mayores inconvenientes a Haití por el Grupo C

Doblete de Matheus Cunha y un tanto de Vinícius Jr. fue suficiente para que la 'Canarinha' (3-0) sume su primera victoria en este Mundial.

Vinícius Jr. marcó su segundo gol en este Mundial 2026.
Vinícius Jr. marcó su segundo gol en este Mundial 2026. | AFP
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Sin mostrar su acostumbrado ‘Jogo Bonito’ y por momentos con cierta desesperación, la Selección de Brasil salió a flote e hizo prevalecer su favoritismo sobre Haití, al que goleó 3-0 en esta segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. Con este resultado, encamina su clasificación a los dieciseisavos de final.

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El equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti saltó al terreno de juego del Lincoln Financial Field, en Filadelfia, con la clara obligación de sumar de a tres y anotar la mayor cantidad de goles posibles. El objetivo: buscar el primer lugar de su zona al finalizar esta etapa, luego del empate 1-1 en el debut ante Marruecos. Sin el lesionado Neymar Jr. en la convocatoria, el frente de ataque apostó por el tridente conformado por Vinícius Jr., Matheus Cunha y Raphinha.

Con cinco jugadores en el fondo, la Selección de Haití quedó totalmente replegada. En la primera parte no logró registrar ningún remate directo al arco custodiado por Alisson Becker, aunque por momentos buscó asociarse para generar peligro.

Sobre los 12 minutos, Raphinha anotaba el primero de la noche, pero el grito sagrado de gol fue ahogado por el VAR, que decretó una posición adelantada.

Hasta que llegó la apertura del marcador a través de Matheus Cunha, quien reemplazó a Igor Thiago en el once titular. Definió con precisión tras una asistencia de Vinícius sobre los 23 minutos.

El propio atacante firmó su doblete sobre los 36 minutos, tras aprovechar una habilitación en el área y fusilar de zurda al guardameta Johny Placide.

Tras el 2-0, Raphinha sintió un pinchazo muscular en la pierna y solicitó su cambio. Si bien abandonó el campo por sus propios medios, evidenció gestos de frustración que hacen suponer que se perderá el resto del campeonato. El juvenil Rayan fue su sustituto.

A poco de concluir la primera mitad, llegaría el turno de ‘Viní’ (45’ +3). El atacante del Real Madrid recibió un exquisito pase por encima de Lucas Paquetá para correr, controlar el balón, acomodarse de derecha y mandarla a guardar sin mayores complicaciones.

El segundo tiempo inició con un ritmo más pausado por parte del Scratch, que movió el esférico a lo ancho del campo frente a un combinado caribeño que refrescó sus líneas con los ingresos de Dominique Simon y Wilson Isidor para evitar una catástrofe mayor. Incluso, el golero brasileño Alisson Becker tuvo un par de intervenciones.

Brasil también tocó la puerta con Endrick, pero la posición adelantada le dijo que no a su tanto. El árbitro pitó el final y el equipo de Ancelotti se acerca a la siguiente etapa.

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