Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO juegan HOY sábado 20 de junio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio BMO Field, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección alemana quiere asegurar su pase a la siguiente etapa del certamen. Luego de la goleada histórica por 7-1 a Curazao, el equipo ‘teutón’ deberá enfrentar a su similar de Costa de Marfil. El conjunto africano también ganó en la primera jornada por la mínima a Ecuador, por lo tanto, ambos cuentan con 3 puntos en el Grupo E.

¿A qué hora se juega Alemania vs Costa de Marfil?

En territorio peruano, el duelo entre europeos y sudamericanos se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026?

El duelo entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir gracias a la cobertura de América TV para territorio peruano y de DirecTV para Latinoamérica.

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil online gratis?

Si deseas ver Alemania vs Costa de Marfil online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Alemania vs Costa de Marfil: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Alemania : Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz y Havertz.

: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz y Havertz. Costa de Marfil: Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessié, Fofana, Diomandé; Pépé y Bonny.

Alemania vs Costa de Marfil: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Alemania.