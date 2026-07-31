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Futbolista español Marcos Llorente responde a críticas por imágenes con Ferrán Torres: "Dos hombres se den 'cariño'..."

El futbolista español respondió a la polémica que desataron las muestras de cariño con Ferrán Torres durante sus vacaciones en Ibiza y recibió el respaldo del delantero del FC Barcelona.

Marcos Llorente comparte contundente respuesta tras imágenes con Ferrán Torres. Foto: composición LR/Instagram/marcosllorente
Marcos Llorente comparte contundente respuesta tras imágenes con Ferrán Torres. Foto: composición LR/Instagram/marcosllorente
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El futbolista español Marcos Llorente se pronunció por primera vez sobre la polémica que surgió tras difundirse unas fotografías junto con Ferrán Torres durante las vacaciones que compartieron en Ibiza, luego de ganar la Copa del Mundo. Las imágenes, en las que el delantero del FC Barcelona le da un beso en la mejilla al mediocampista, generaron comentarios en redes sociales, situación a la que el jugador respondió con un contundente mensaje en defensa de las muestras de afecto entre amigos.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Llorente fue consultado sobre el revuelo que provocaron las fotografías y no dudó en responder. "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den cariño”, expresó el integrante de la selección española.

Mensaje de Marcos Llorente

Mensaje de Marcos Llorente. Foto: Instagram

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Marcos Llorente rompe el silencio tras polémicas imágenes con Ferrán Torres

La controversia comenzó luego de que Marcos Llorente y Ferrán Torres compartieran distintas imágenes de sus vacaciones en Ibiza. Entre las fotografías que se viralizaron destacó una en la que el delantero del FC Barcelona le da un beso en la mejilla y un abrazo al mediocampista de la selección española, gesto que generó reacciones y comentarios en las redes sociales.

Días después, el futbolista aprovechó un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram para conversar con sus seguidores. "Tengo unas horas de viaje a Barcelona. Dime cosas", escribió el futbolista, quien respondió diferentes inquietudes relacionadas con su vida personal y profesional.

Entre las consultas que recibió, una hizo referencia directa a las imágenes junto con Ferrán Torres. "¿Por qué crees que la gente hizo tanto escándalo porque Ferrán te abrazó?", preguntó uno de sus seguidores. Sin esquivar el tema, el jugador respondió con un mensaje que rápidamente se viralizó: "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den cariño. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo. Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo".

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Ferrán Torres respaldó el mensaje y Marcos Llorente reflexiona sobre la felicidad

La respuesta de Marcos Llorente estuvo acompañada por una fotografía en la que ambos futbolistas aparecen brindando con una copa de vino sobre la cubierta de un yate. Horas después, Ferrán Torres compartió íntegramente el mismo mensaje en sus historias de Instagram, sin añadir ningún comentario adicional, dejando en evidencia que respaldaba completamente las declaraciones de su compañero.

En la misma dinámica de preguntas y respuestas, el mediocampista también reflexionó sobre el significado de la felicidad, apenas unas horas después de que Paddy Noarbe compartiera mensajes relacionados con la libertad y el amor. "Ser feliz no es estar siempre alegre. Es levantarte cada día con paz, con amor, con propósitos y sintiendo que estás viviendo en coherencia", escribió el futbolista, acompañando sus palabras con una fotografía de su esposa disfrutando del mar junto a su hija.

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