Partidos de Brasil en el Mundial 2026: cuándo juega, horarios y canal de tv para ver la fase de grupos
Con la vuelta de Neymar Jr, la Selección de Brasil ya sabe el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026. Conoce quiénes serán sus próximos rivales en la fase de grupos.
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La Selección de Brasil jugará la fase de grupos del Mundial 2026 en búsqueda de lograr el título luego de 24 años. La pentacampeona es favorita a pasar a la siguiente fase del torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá. En la siguiente nota revisamos el fixture y los próximos rivales del ‘Scratch’.
Previo a su participación en la Copa del Mundo, la ‘Canarinha’ pactó amistosos internacionales de preparación. El primero ya lo jugó y goleó 6-2 a Panamá en el último partido ante su público antes del torneo. El último encuentro será ante su similar de Egipto el próximo sábado 6 de junio en Estados Unidos.
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¿Cuál es el próximo partido de Brasil?
La selección brasileña debutará en el Mundial 2026 el sábado 13 de junio frente a su similar de Marruecos. El partido empezará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.
Fixture de Brasil en el Mundial 2026
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti integra el Grupo C junto con Haití, Escocia y Marruecos. Todos los partidos se jugarán en territorio estadounidense.
- Brasil vs Marruecos | sábado 13 de junio del 2026 | 5.00 p. m. | New Jersey (Estados Unidos)
- Brasil vs Haití | viernes 19 de junio del 2026 | 7.30 p. m. | Filadelfia (Estados Unidos)
- Escocia vs Brasil | miércoles 24 de junio del 2026 | 5.00 p. m. | Florida (Estados Unidos)
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Lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026
- Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)
- Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
- Volantes: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
- Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Junior (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)