Partidos de Brasil en el Mundial 2026: cuándo juega, horarios y canal de tv para ver la fase de grupos

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La Selección de Brasil jugará la fase de grupos del Mundial 2026 en búsqueda de lograr el título luego de 24 años. La pentacampeona es favorita a pasar a la siguiente fase del torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá. En la siguiente nota revisamos el fixture y los próximos rivales del ‘Scratch’.

Previo a su participación en la Copa del Mundo, la ‘Canarinha’ pactó amistosos internacionales de preparación. El primero ya lo jugó y goleó 6-2 a Panamá en el último partido ante su público antes del torneo. El último encuentro será ante su similar de Egipto el próximo sábado 6 de junio en Estados Unidos.

¿Cuál es el próximo partido de Brasil?

La selección brasileña debutará en el Mundial 2026 el sábado 13 de junio frente a su similar de Marruecos. El partido empezará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.

Fixture de Brasil en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti integra el Grupo C junto con Haití, Escocia y Marruecos. Todos los partidos se jugarán en territorio estadounidense.

Brasil vs Marruecos | sábado 13 de junio del 2026 | 5.00 p. m. | New Jersey (Estados Unidos)

Brasil vs Haití | viernes 19 de junio del 2026 | 7.30 p. m. | Filadelfia (Estados Unidos)

Escocia vs Brasil | miércoles 24 de junio del 2026 | 5.00 p. m. | Florida (Estados Unidos)

Lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio) Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)