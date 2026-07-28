Colchado, Ruth Luque e Indira Huilca lucen un lazo negro en su vestimenta a minutos de mensaje a la Nación de Keiko Fujimori | Difusión

Colchado, Ruth Luque e Indira Huilca lucen un lazo negro en su vestimenta a minutos de mensaje a la Nación de Keiko Fujimori | Difusión

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A minutos de la ceremonia oficial de toma de mando en el Congreso de la República, parlamentarios de la bancada Ahora Nación manifestaron su rechazo a la asunción de Keiko Fujimori colocándose de espaldas en el hemiciclo.

Además, a puertas de la toma de mando de Keiko Fujimori en el Congreso de la República, algunos congresistas manifestaron su protesta, portando un listón negro, en homenaje a las víctimas de la dictadura y de los gobiernos autoritarios que aún no encuentran justicia.

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Entre las figuras presentes en el hemiciclo se pudo observar que Ruth Luque, Harvey Colchado e Indira Huilca.

El gesto de protesta se registró a pocos minutos de que inicie la agenda protocolar programada para las 12:15 p.m., hora de la juramentación de la mandataria y la imposición de la banda presidencial.

De acuerdo al cronograma, entre las 12:30 y 13:30 hrs. Fujimori ofrecerá su primer mensaje a la Nación ante el pleno. Posteriormente, la agenda contempla el traslado a Palacio de Gobierno a las 13:35 p.m., el saludo a delegaciones internacionales y la juramentación del gabinete ministerial fijada para las 16:30 hrs.