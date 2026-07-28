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Fiestas Patrias: izan la bandera más grande del Perú sobre el río Huallaga en Tingo María, Huánuco

El gigantesco pabellón de 50 metros de largo fue desplegado sobre el histórico puente Corpac al finalizar una multitudinaria caravana que recreó el paso histórico del Ejército Libertador por la zona.

Bandera peruana sobre el río Huallaga
Bandera peruana sobre el río Huallaga | Foto: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
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Las celebraciones por Fiestas Patrias 2026 en Perú dejaron un momento memorable luego de que un grupo de ciudadanos se uniera para izar la bandera peruana más grande del país sobre las aguas del río Huallaga, en la ciudad de Tingo María, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

El gigantesco pabellón de 50 metros de largo fue desplegado con motivo del 205.° aniversario de la Independencia Nacional sobre el histórico puente Corpac al finalizar una multitudinaria caravana que buscó recrear el paso histórico del Ejército Libertador por la zona.

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La bandera más grande del Perú se izó sobre el río Huallaga en Huánuco

Según Latina Noticias, la jornada contó con la participación de cientos de motociclistas, autoridades locales y residentes que se sumaron a la celebración por el aniversario patrio. Durante el evento, se realizó una representación simbólica de la proclamación de la Independencia del Perú y se trasladó la bandera hasta el puente Corpac para izarla en medio de una emotiva entonación del Himno Nacional.

El acto patriótico quedó registrado por las cámaras de televisión que mostraron un marco blanquirojo imponente colgando sobre las aguas del río Huallaga. El espectáculo tuvo como fondo a la cadena de montañas conocida como La Bella Durmiente, convirtiéndolo en un hecho memorable de Fiestas Patrias.

Celebración en Perú por Fiestas Patrias: historia y actividades

El Día de la Independencia del Perú se celebra cada 28 de julio, conmemorando la proclamación realizada por el general José de San Martín en 1821 y forma parte de las llamadas Fiestas Patrias. Como parte de esta fecha especial, se realizan ceremonias y el tradicional mensaje a la Nación del presidente. Además, el 29 de julio se lleva a cabo la Gran Parada Militar en honor a las fuerzas del país.

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