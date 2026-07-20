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Alianza Lima hizo oficial la salida de Guillermo Viscarra en pleno Torneo Clausura 2026: "Gracias por todo, 'Billy'"

La institución blanquiazul anunció la salida del arquero boliviano, Guillermo Viscarra, a poco de haber iniciado el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Guillermo Viscarra no continuará en Alianza Lima. Foto: Liga 1/Alianza Lima
Guillermo Viscarra no continuará en Alianza Lima. Foto: Liga 1/Alianza Lima
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El ciclo de Guillermo Viscarra en Alianza Lima llegó oficialmente a su fin. A través de sus redes sociales, el club blanquiazul anunció este lunes la finalización del vínculo contractual con el arquero boliviano. A poco del inicio del Torneo Clausura, la institución compartió un emotivo mensaje, destacando el legado que deja el guardameta tras un año y medio defendiendo la camiseta íntima.

Alianza Lima dio a conocer la noticia por medio de un comunicado, confirmando la salida del portero de 33 años. “Algunas fotografías guardan recuerdos. Otras, cuentan historias. La tuya quedará marcada por cada atajada, cada celebración y el orgullo de haber defendido estos colores. ¡Gracias por todo, Billy!”, escribieron en su publicación.

Comunicado de Alianza Lima sobre Guillermo Viscarra. Foto: Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima sobre Guillermo Viscarra. Foto: Alianza Lima

PUEDES VER: Pedro Gallese tiene todo acordado para volver a Alianza Lima y será refuerzo para el Torneo Clausura 2026

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Alianza Lima hizo oficial la salida de Guillermo Viscarra: "Gracias por todo, 'Billy'"

'Billy' deja Alianza Lima luego de haber disputado un total de 51 partidos, recibiendo 52 goles y manteniendo en cero su arco en 17 ocasiones. Tengamos en cuenta que el boliviano llegó a la institución blanquiazul a inicios de 2025 procedente de The Strongest y rápidamente se ganó la confianza del comando técnico y de la hinchada.

A sus 33 años, el arquero de la selección boliviana cierra su etapa en el fútbol peruano, dejando actuaciones memorables y el reconocimiento de la hinchada que supo destacarlo en situaciones importantes como el recordado partido ante Boca Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores 2025.

PUEDES VER: Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 2 del Torneo Clausura

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¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El siguiente duelo de Alianza Lima será ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Este cotejo se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio a las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo.

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