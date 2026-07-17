Medallistas olímpicos y panamericanos solicitan al presidente de la República beneficio habitacional

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En una carta dirigida al presidente constitucional de la República del Perú, José María Balcázar, deportistas medallistas nacionales de Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos como Stefano Peschiera, Cecilia Tait, Francisco Boza y Juan Giha, entre otros, han solicitado la evaluación y otorgamiento de un beneficio habitacional a medallistas panamericanos históricos y medallistas olímpicos del Perú en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la misiva dirigida al presidente del Perú, se dice que 'quienes suscriben la presente comunicación, en representación de destacados deportistas peruanos medallistas de los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos a lo largo de la historia republicana del Perú, acudimos ante su digno Despacho con el mayor respeto institucional a fin de solicitar que el Estado Peruano evalúe la implementación de una medida de reconocimiento histórico y justicia deportiva consistente en el otorgamiento de unidades habitacionales de la Villa Panamericana a favor de los medallistas panamericanos históricos de nuestro país'.

'La presente solicitud encuentra sustento en principios de mérito, equidad, reconocimiento nacional y valoración histórica hacia aquellos deportistas que, en representación del Perú, lograron alcanzar podios continentales y olímpicos, contribuyendo significativamente al prestigio internacional de nuestra Nación', agregan.

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'Muchos de estos logros fueron obtenidos en contextos particularmente adversos, caracterizados por limitaciones económicas, escaso respaldo institucional, reducida infraestructura deportiva y ausencia de programas de apoyo integral al deportista de alto rendimiento. Pese a ello, dichos atletas lograron representar con honor y excelencia al Perú, constituyéndose en referentes históricos del deporte nacional y en símbolos de esfuerzo, disciplina y amor por la patria', señala la carta.

En tal sentido, consideran que el reconocimiento solicitado no solo constituye un acto de justicia histórica y gratitud nacional, sino también una poderosa señal institucional orientada a fortalecer la política pública de promoción del deporte, incentivar a las nuevas generaciones y consolidar una cultura de reconocimiento al mérito deportivo.

Asimismo, respetuosamente proponen que las medidas de reconocimiento materia de la presente iniciativa puedan comprender también a los medallistas olímpicos peruanos que alcanzaron hitos históricos para el país y cuya contribución deportiva permanece indeleblemente vinculada a la memoria y orgullo nacional, entre ellos:

'Edwin Vásquez Cam – Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Francisco Boza Dibós – Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Selección femenina de vóley del Perú – Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Juan Giha Yarur – Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Stefano Peschiera – Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cabe precisar que la Ley N.° 28036, promulgada en julio de 2003, incorporó mecanismos de apoyo y reconocimiento económico a favor de los deportistas nacionales de alto rendimiento, contemplando incentivos dinerarios para los medallistas olímpicos del país. No obstante, debido a la aplicación del principio constitucional de irretroactividad normativa, dichos beneficios únicamente han podido alcanzar a logros deportivos obtenidos con posterioridad a la entrada en vigor de la referida norma.

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En consecuencia, los medallistas olímpicos históricos del Perú —quienes alcanzaron sus respectivas preseas en contextos particularmente adversos y con limitado respaldo institucional— no pudieron acceder a mecanismos de reconocimiento equivalentes a los actualmente previstos por el ordenamiento jurídico vigente.

RELACIÓN PRELIMINAR DE MEDALLISTAS PANAMERICANOS DEL PERÚ

1. María Soledad Ostolaza Ostolaza

2. Mónica Lyiau

3. Cecilia Tait

4. Ana Cecilia Carrillo

5. Natalia Málaga

6. Gina Maritza Torrealba Toledo

7. Rosa García Rivas

8. Felícita Irma Cordero Bonilla

9. Norma Susana Vekarde Álvarez Parodi

10. Teresa Núñez Laos

11. Olga Asato Hichiya

12. Flavia Alicia Sánchez Ríos

13. Belinda Absonia Cortez Benites

14. Mercedes Sofía Gonzales La Torre

15. Luisa Haydee Cervera Cevedon

16. Clara Aurora Heredia Condemarin

17. Luisa Estela Fuentes Quijandría

18. Delia Córdoba Uribe

19. Gaby Emilia Cárdenas Belevan

20. Ana María Ramírez Toledo

21. María Amelia Cervera Cevedon

22. Ana María Bustíos Maldonado

23. Gabriela Pérez del Solar

24. Teresa Carmen Pimentel Peschiera

25. Raquel Elsa Chumpitaz

26. Esperanza Margarita Jiménez Pérez

27. Sonia Isabel Heredia Condemarin

28. Denisse Fajardo García

29. María Jesús Ponce Mazuelos

30. Jessica Tejada Guzmán

31. Janet Vasconzuelo de la Cruz

32. Margarita Delgado Prada

33. Cenaida Uribe

34. Margarita Núñez Laos

35. Carlos Hora Carbajal

36. Asier Cilloniz Parodi

37. Marco Héctor Pacussich Zanobini

38. Francisco Boza Dibós

39. Pedro Manuel García Miró Helguera

40. Enrique Cubas Ipanaque

41. Sixto Barrera

42. Sidney Guzmán

43. Yanet Sobero

44. Carlos Zegarra Presser

45. Walter Nathan

46. Otros/as medallistas históricos