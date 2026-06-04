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El Mundial 2026 no solo estará marcado por la inédita cantidad de equipos participantes. El certamen reflejará una de las tendencias del fútbol moderno: la nacionalización de jugadores. En los últimos años, selecciones como Perú, Ecuador, Marruecos o Croacia apostaron por convocar a futbolistas que no nacieron en sus territorios, pero decidieron representarlas gracias a sus raíces o por decisión personal.

Curazao es uno de los casos que más llamó la atención, pues solo un jugador de su plantel nació en su territorio. El equipo debutante, que cuenta con alrededor de 150.000 habitantes, apeló a esta estrategia con miras a lo que será su debut absoluto en la Copa del Mundo.

Curazao jugará el Mundial 2026 con jugadores 'extranjeros'

La presente edición del Mundial 2026 tendrá a 289 futbolistas que jugarán por selecciones distintas a las de su lugar de nacimiento. En el caso de Curazao, el delantero Tahith Chong es el único que nació en la isla; los demás integrantes provienen de los Países Bajos.

Curazao clasificó de manera directa al Mundial 2026. Foto: AFP

Lista de convocados de Curazao para el Mundial 2026

Porteros: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo).

Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo). Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam). Centrocampistas: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar'jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar'jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk). Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (Beveren).

Grupo de Curazao en el Mundial 2026

La selección de Curazao tendrá un duro debut mundialista. La denominada 'Familia Azul' se verá las caras ante una de las favoritas, Alemania. Así está conformado el grupo E.

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

¿Cuándo debuta Curazao en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Dirk Nicolaas Advocaat se enfrentarán en la primera jornada a Alemania. El duelo se llevará a cabo el domingo 14 de junio desde las 12.00 p. m. (hora peruana).