¿Por qué Brasil se quedó con la Copa del Mundo original y Argentina recibió una réplica? La regla histórica de la FIFA que cambió para siempre

Brasil con Pele ganó el Mundial Suiza 1970 y Argentina con Messi se quedó con el Mundial Qatar 2022. Foto: composición GLR/AFP

Brasil con Pele ganó el Mundial Suiza 1970 y Argentina con Messi se quedó con el Mundial Qatar 2022. Foto: composición GLR/AFP

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Aunque Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022, Lionel Messi y la Albiceleste no pudieron llevarse el trofeo original a casa. A diferencia de Brasil, que conservó la histórica Copa Jules Rimet tras ganar su tercer Mundial en 1970, la FIFA modificó el reglamento y estableció que el actual trofeo mundialista seguirá siendo de su propiedad. ¿Por qué la Canarinha sí obtuvo la copa auténtica y Argentina solo recibió una réplica? Esta es la explicación detrás de una de las reglas más curiosas en la historia de los Mundiales.

La FIFA entregó a Argentina solo uno similar tras las celebraciones en el estadio Lusail. Si bien algunos hinchas esperaban que sea el original, Lionel Messi y compañía tuvieron que conformarse con la réplica pese a lograr el tricampeonato.

Resulta que después del Mundial de 1970, Brasil se adueñó del trofeo Jules Rimet —el primer diseño de la copa del mundo— debido a que había sumado su tercer campeonato. Teniendo como antecedente este hecho, ¿por qué Argentina no puede llevarse la original?

Lo cumplió. Lionel Messi consiguió su sueño de alzar la Copa del Mundo con la selección argentina. Foto: EFE

Copa del Mundo: Argentina y el tricampeonato

Desde su inicio con el Mundial, de 1930 hasta 1974, el reglamento de la FIFA establecía que aquella selección que gane tres veces, se adjudicaría el trofeo original y sería reemplazado por uno nuevo. De esta manera, Brasil fue el único combinado que se lo llevó a casa, ya que luego fue cambiado esta norma.

Para el Mundial de 1974, la Federación Internacional de Fútbol Asociación mandó a elaborar el actual que todos conocemos. Sin embargo, este sería propiedad del organismo y solo sería entregado al campeón durante la ceremonia final y, tras ella, sería devuelta para ser exhibida en el museo de la FIFA en Suiza. En su reemplazo, el combinado nacional vencedor recibiría una réplica.

“La selección ganadora de la Copa Mundial de la FIFA 2022 se le hará entrega del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el cual seguirá siendo propiedad de la FIFA. La selección ganadora recibirá el trofeo durante una ceremonia que se celebrará en el terreno de juego a la conclusión de la final y deberá devolver el trofeo a la FIFA en el vestuario inmediatamente después de la ceremonia de la final y antes de abandonar el estadio. En ese momento, la selección ganadora recibirá el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA”, se lee en la normativa.

Estas son las selecciones que han levantado, al menos una vez, una Copa Mundial de Fútbol. Foto: composición La República/AFP/Goal

¿Argentina se quedará con la réplica?

De este modo, la selección argentina recibirá la réplica, la cual mantendrá por cuatro años en su poder y se la entregará a Canadá, Estados Unidos y México, los países sedes del Mundial 2026. A diferencia de la auténtica, que está elaborada con oro de 18 quilates, la copia está hecha con cobre y cinc en su interior y un baño de tres capas de oro.

“La federación participante ganadora deberá tomar todas las medidas necesarias, por cuenta propia, para garantizar la seguridad del trofeo y del trofeo de los campeones mientras dichos galardones estén en su poder”, se lee en el documento de la FIFA.

Messi salió campeón del mundo en el 2022 y Maradona, en 1986. Foto: composición LR/AFP

¿Quiénes pueden tocar la copa del mundo?

Según el reglamento de la FIFA, cualquier persona no puede tocar la copa del mundo. Solo los futbolistas y técnicos que han ganado un Mundial tienen el derecho a levantarla sin guantes. Además de ellos, los presidentes de los países y el mandamás del máximo ente del fútbol mundial.