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Messi rompe en llanto tras perder la final del Mundial 2026 ante España: la imagen que conmueve al mundo

Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más emotivas de la Copa del Mundo tras quedarse a un paso del título. El astro argentino fue consolado por sus compañeros después de la derrota.

Messi rompe enllanto tras recibir la medalla de subcampeón.
Messi rompe enllanto tras recibir la medalla de subcampeón. | Foto: AFP
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Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más emotivas de la final del Mundial 2026 luego de la derrota de Argentina ante España. El capitán de la Albiceleste no pudo contener las lágrimas tras recibir la medalla de subcampeón durante la ceremonia de premiación y se acercó hacia uno de los sectores donde estaban ubicados los hinchas argentinos.

Tras el triunfo de España por 1-0 en la gran final, Messi fue uno de los primeros focos de las cámaras. El delantero argentino se mostró visiblemente afectado por el resultado y permaneció sentado sobre el césped junto a sus compañeros, observando el festejo de los europeos tras conquistar su segundo título mundial.

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Lionel Messi

Lionel Messi protagonizó un desgarrador llanto en la premiación.

Messi recibió la medalla y no pudo ocultar su tristeza

El capitán argentino bajó del escenario luego de recibir la medalla del segundo puesto y caminó hacia una de las tribunas donde se encontraba el público de Argentina. En ese momento, la emoción lo superó y rompió en llanto, dejando una postal que rápidamente recorrió el mundo.

Messi, quien disputó su sexta Copa del Mundo, había sido titular en una nueva final como capitán y consiguió un registro histórico al disputar tres definiciones mundialistas desde el inicio del partido: Brasil 2014, Qatar 2022 y Mundial 2026.

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Argentina dedicó un emotivo mensaje a Messi tras sus lágrimas

La imagen del llanto de Messi generó una rápida reacción de la selección argentina en sus redes sociales. La cuenta oficial de la Albiceleste publicó un mensaje de apoyo para su capitán: "Tus lágrimas son las nuestras, capitán. Te amamos para siempre, Leo".

"Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo", añadió la selección argentina en reconocimiento al histórico futbolista, quien volvió a liderar al equipo en una final del mundo.

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