¿Qué selección inventó las estrellas en la camiseta? La historia del país que inició una tradición mundial en el fútbol
Millones las ven en cada Mundial, pero pocos saben quién creó las estrellas en las camisetas de las selecciones. Descubre qué país inició esta tradición y por qué la FIFA la adoptó.
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Las estrellas sobre los escudos son uno de los símbolos más reconocibles del fútbol mundial, ya que representan los títulos conquistados por las selecciones más exitosas. Sin embargo, esta tradición no existió desde los primeros Mundiales. La práctica comenzó gracias a una potencia histórica del balompié que decidió inmortalizar sus conquistas con un distintivo que, décadas después, sería replicado por campeones como Argentina, Italia, Alemania y Francia.
El primer equipo en hacer esto fue Brasil, durante la Copa Mundial de Fútbol Alemania Federal 1974, edición en la que mostró las tres condecoraciones que hacían alusión a sus títulos de 1958, 1962 y 1970. Pese a que en este certamen se vieron por primera vez las estrellas en una camiseta, esto no volvió a ocurrir hasta años más tarde.
La 'Canarinha' luciendo su camiseta de tres estrellas. Foto: TyC Sports
Así, en el Mundial México 1986, se pudo ver a una segunda selección lucir sus campeonatos en la camiseta. Esta era Italia, con las tres conquistas (1934, 1938 y 1982). Alemania fue la tercera en sumarse a la tradición con sus títulos de 1954, 1974 y 1990.
Más países se suman a la tradición
En 2002, Francia muestra una estrella, mientras Uruguay luce cuatro. Este último caso es peculiar porque, si bien ganaron los Mundiales de 1930 y 1950, consideran también haberse consagrado campeones olímpicos en 1924 y 1928; y la FIFA les dio la razón.
Para el Mundial de 2006 se sumaron Argentina e Inglaterra y, en 2014, España, que se puso en el podio de los campeones del mundo tras derrotar a Países Bajos en la final de Sudáfrica 2010.