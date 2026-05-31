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Piero Quispe se sincera sobre su futuro tras ver triunfo de Universitario: "En cualquier momento habrá noticias"

Luego de culminar su préstamo en el Sydney FC de Australia, el talentoso volante decidió volver a territorio peruano para presenciar el último partido de la U en el Torneo Apertura.

Piero Quispe se formó en las divisiones menores de Universitario. Foto: Liga 1
Piero Quispe se formó en las divisiones menores de Universitario. Foto: Liga 1
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Universitario cerró el Torneo Apertura con un triunfo ante Sport Huancayo en el Monumental. A pesar de la victoria, el hincha no quedó contento con el desempeño del vigente tricampeón en el primer certamen del año y exige fichajes con miras a lo que será el inicio del Clausura.

El equipo comandado por Héctor Cúper necesita reforzarse con urgencia, sobre todo tras confirmarse el retiro del volante Martín Pérez Guedes. En ese sentido, uno de los nombres que empezó a sonar es el de Piero Quispe.

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Piero Quispe sobre un posible regreso a Universitario

Luego de terminar su paso por el fútbol australiano, el futbolista de 24 años acudió al Monumental para ver el triunfo de la U en la última fecha del Torneo Apertura.

Al finalizar el partido, el talentoso jugador fue consultado sobre un posible retorno a Universitario. “Todavía, ahí vamos a hablar... En cualquier momento va a haber noticias”, mencionó para las cámaras de 'Fútbol en América'.

“Puede ser. ¿Quién no quisiera regresar al club donde eres feliz? Pero vamos a ver, también quiero estar en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie. ¿A quién no le gustaría volver a la 'U'“, agregó sobre si vestirá la crema en el Torneo Clausura.

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El pedido de Piero Quispe a los hinchas de Universitario

El no haber ganado el Torneo Apertura y la eliminación de la Copa Libertadores golpearon a los hinchas merengues. Quispe aprovechó la ocasión para dedicarles unas palabras.

“Vengo después de casi un año, y muy feliz de vivir con la hinchada, conversar con compañeros, y muy contento de que hayan ganado. Espero les siga yendo muy bien”, sostuvo.

“A la hinchada decirle que siempre apoyen en las buenas y en las malas, eso es lo que significa este club. Como siempre lo dije, a mí la hinchada me trataron de lo mejor y estoy agradecido con ellos”, concluyó.

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