Colombia vs Croacia EN VIVO HOY: pronóstico, alineaciones y canal de TV para ver el amistoso internacional

Colombia y Croacia se encuentran clasificados a la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Colombia y Croacia se encuentran clasificados a la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Colombia vs Croacia EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Estados Unidos en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo. El compromiso empezará desde las 6.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Caracol TV y RCN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo espera darle rodaje a varios de sus jugadores con miras a lo que será su participación en el Mundial 2026. Por otra parte, el elenco europeo contará con su máxima figura: Luka Modric.

¿A qué hora juega Colombia vs Croacia el amistoso internacional?

En territorio peruano y colombiano, el cruce entre cafeteros y croatas se podrá seguir desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.30 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 p. m. (viernes 27)

¿Qué canal transmitirá el Colombia vs Croacia?

El amistoso Colombia vs Croacia, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de la señal de GOL Caracol TV y RCN en territorio cafetero. Por otra parte, en Estados Unidos se encargará de la cobertura Fox Sports 2.

¿Cómo ver Colombia vs Croacia ONLINE?

El partido Colombia vs Croacia por internet se puede seguir a través de la plataforma streaming Caracol Play. En caso no puedas acceder a esta opción, también cuentas con la opción de seguir la cobertura gratuita a través de la web de La República Deportes.

PUEDES VER: Canal de TV para ver Brasil versus Francia por el amistoso internacional de fecha FIFA de marzo

Colombia vs Croacia: pronósticos

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria Colombia frente a los europeos.

Betsson: gana Colombia (2,12), empate (3,35), gana Croacia (3,25)

Betano: gana Colombia (2,32), empate (3,25), gana Croacia (3,20)

Bet365: gana Colombia (2,05), empate (3,25), gana Croacia (3,30)

1XBet: gana Colombia (2,24), empate (3,49), gana Croacia (4,49)

Coolbet: gana Colombia (2,17), empate (3,50), gana Croacia (3,40)

Doradobet: gana Colombia (2,10), empate (3,33), gana Croacia (3,33).

¿Dónde juegan Colombia vs Croacia?

El escenario de este compromiso será el Camping World Stadium de Orlando (Estados Unidos). Dicho recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.