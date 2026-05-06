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Bayern Múnich vs PSG EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido de Champions League

Luego de regalarnos 9 goles en la ida, alemanes y franceses vuelven a enfrentarse por un lugar en la final de la Champions League. Sigue aquí la transmisión del Bayer - PSG.

PSG parte con ventaja ane Bayern Múnich en la semifinal de vuelta de la Champions League. Foto: Twitter/Razed
PSG parte con ventaja ane Bayern Múnich en la semifinal de vuelta de la Champions League. Foto: Twitter/Razed
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Bayern Múnich vs PSG EN VIVO y EN DIRECTO | La semifinal de vuelta de la Champions Legue, que tendrá lugar en el Allianz Arena, empezará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del partidazo estará a cargo de la señal de señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El vigente campeón del torneo parte con ventaja tras imponerse 5-4 en un duelo de antología. El vencedor de esta serie enfrentará en la gran final al Arsenal de Inglaterra.

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Horarios del Bayern Múnich vs PSG

En Perú, el Bayern Múnich vs PSG se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs PSG?

La transmisión de la semifinal de Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Argentina: ESPN, Fox Sports
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: SBT, TNT
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: FOX
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN
  • España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs PSG online gratis?

Si deseas ver Bayern Múnich vs PSG online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Bayern Múnich vs PSG: posibles formaciones

Luis Enrique no contará con el lateral Achraf Hakimi, quien se lesionó en la ida. Por su parte, el entrenador Vincent Kompany tendrá que volver a suplir a Serge Gnabry.

  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Diaz; Harry Kane.
  • PSG: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

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Bayern Múnich vs PSG: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un sorpresivo favoritismo para Bayern Múnich, que parte con desventaja en la serie.

  • Betsson: gana Bayern Múnich (1,62), empate (5,45), gana PSG (4,15)
  • Betano: gana Bayern Múnich (1,65), empate (5,40), gana PSG (4,35)
  • Bet365: gana Bayern Múnich (1,62), empate (5,25), gana PSG (4,10)
  • 1XBet: gana Bayern Múnich (1,61), empate (5,59), gana PSG (4,63)
  • Coolbet: gana Bayern Múnich (1,65), empate (5,60), gana PSG (4,20)
  • Doradobet: gana Bayern Múnich (1,65), empate (5,50), gana PSG (4,30).

Historial Bayern Múnich vs PSG: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos. El equipo francés perdió en tres ocasiones.

  • PSG 5-4 Bayern Múnich | 28.04.26
  • PSG 1-2 Bayern Múnich | 04.11.25
  • PSG 2-0 Bayern Múnich | 05.07.25
  • Bayern Múnich 1-0 PSG | 26.11.24
  • Bayern Múnich 2-0 PSG | 08.03.23
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