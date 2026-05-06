Bayern Múnich vs PSG EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido de Champions League

PSG parte con ventaja ane Bayern Múnich en la semifinal de vuelta de la Champions League. Foto: Twitter/Razed

PSG parte con ventaja ane Bayern Múnich en la semifinal de vuelta de la Champions League. Foto: Twitter/Razed

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Bayern Múnich vs PSG EN VIVO y EN DIRECTO | La semifinal de vuelta de la Champions Legue, que tendrá lugar en el Allianz Arena, empezará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del partidazo estará a cargo de la señal de señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El vigente campeón del torneo parte con ventaja tras imponerse 5-4 en un duelo de antología. El vencedor de esta serie enfrentará en la gran final al Arsenal de Inglaterra.

Horarios del Bayern Múnich vs PSG

En Perú, el Bayern Múnich vs PSG se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs PSG?

La transmisión de la semifinal de Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Argentina: ESPN, Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: FOX

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN

España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs PSG online gratis?

Si deseas ver Bayern Múnich vs PSG online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Bayern Múnich vs PSG: posibles formaciones

Luis Enrique no contará con el lateral Achraf Hakimi, quien se lesionó en la ida. Por su parte, el entrenador Vincent Kompany tendrá que volver a suplir a Serge Gnabry.

Bayern Múnich : Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Diaz; Harry Kane .

: . PSG: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Bayern Múnich vs PSG: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un sorpresivo favoritismo para Bayern Múnich, que parte con desventaja en la serie.

Betsson: gana Bayern Múnich (1,62), empate (5,45), gana PSG (4,15)

Betano: gana Bayern Múnich (1,65), empate (5,40), gana PSG (4,35)

Bet365: gana Bayern Múnich (1,62), empate (5,25), gana PSG (4,10)

1XBet: gana Bayern Múnich (1,61), empate (5,59), gana PSG (4,63)

Coolbet: gana Bayern Múnich (1,65), empate (5,60), gana PSG (4,20)

Doradobet: gana Bayern Múnich (1,65), empate (5,50), gana PSG (4,30).

Historial Bayern Múnich vs PSG: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos. El equipo francés perdió en tres ocasiones.