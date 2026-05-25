Partidos de hoy, lunes 25 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 25 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros del fútbol europeo, en particular en la Bundesliga. De igual manera, se cierra la fecha 16 en el Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV y L1 Max, o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Perú, se juega el último partido de la jornada 16 del Torneo Apertura, con el duelo entre Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso. Ambos equipos buscan el triunfo para seguir escalando posiciones en la tabla. Por su parte, en Alemania se disputan los playoffs de permanencia en primera división. Paderborn y Wolfsburgo se enfrentan para definir qué equipo estará presente en la Bundesliga en la siguiente temporada.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Paderborn vs Wolfsburgo

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Brasileirao HOY

Coritiba vs Bahía

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Brasileirao Play

Partidos de la Liga de Ecuador HOY

Aucas vs Manta

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Bundesliga de Austria HOY

Rapid vs Ried

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Irlanda HOY

Derry City vs Shelbourne

Hora: 1.45 p. m.

Canal: LOITV

Bohemian FC vs Shamrock Rovers

Hora: 2.00 p. m.

Canal: LOITV

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY