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Partidos de hoy, lunes 25 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos en el fútbol europeo y con la finalización de la jornada 16 en el Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú.

Comerciantes Unidos, Wolfsburgo y Coritiba juegan hoy lunes 25 de mayo. Foto: Liga 1/Bundesliga/Brasileirao/composición LR
Comerciantes Unidos, Wolfsburgo y Coritiba juegan hoy lunes 25 de mayo. Foto: Liga 1/Bundesliga/Brasileirao/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 25 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros del fútbol europeo, en particular en la Bundesliga. De igual manera, se cierra la fecha 16 en el Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV y L1 Max, o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Perú, se juega el último partido de la jornada 16 del Torneo Apertura, con el duelo entre Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso. Ambos equipos buscan el triunfo para seguir escalando posiciones en la tabla. Por su parte, en Alemania se disputan los playoffs de permanencia en primera división. Paderborn y Wolfsburgo se enfrentan para definir qué equipo estará presente en la Bundesliga en la siguiente temporada.

PUEDES VER: Pablo Guede aclara su ausencia en celebración de Alianza Lima: "Nunca festejo, menos cuando hay gente que no quiero ni ver"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Paderborn vs Wolfsburgo
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Brasileirao HOY

  • Coritiba vs Bahía
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Brasileirao Play

Partidos de la Liga de Ecuador HOY

  • Aucas vs Manta
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DirecTV

Partidos de la Bundesliga de Austria HOY

  • Rapid vs Ried
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Irlanda HOY

  • Derry City vs Shelbourne
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: LOITV
  • Bohemian FC vs Shamrock Rovers
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: LOITV

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • ADA Jaén vs Universidad César Vallejo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Juntos TV
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