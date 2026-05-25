Canadá le da la bienvenida al mundo, por Jean Dominique Ieraci

* El autor es embajador de Canadá en el Perú

Este 25 de mayo, Día Mundial del Fútbol, celebramos la cooperación internacional. Este año, la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la más grande y ambiciosa de la historia, tendrá como anfitriones a tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México, y será una oportunidad única para demostrar que, cuando los países se unen en torno a un objetivo común, se logran avances significativos.

Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene un propósito claro: ofrecer una acogida basada en el respeto mutuo y la colaboración internacional.

Este torneo nos ofrece la oportunidad de mostrar la cultura canadiense y la diversidad de nuestras comunidades. Canadá es, en buena cuenta, un país latino, y esperamos ver a la infaltable hinchada peruana en Canadá alentando este gran evento deportivo, el de mayor audiencia global.

Las ciudades anfitrionas están preparadas para recibir a todas las personas que visiten Canadá —sean atletas, entrenadores, árbitros o aficionados— y hacer que se sientan bienvenidas e incluidas.

Toronto, la ciudad más grande de Canadá, es una de las más multiculturales del mundo, reconocida por sus amplios espacios verdes y festivales culturales. La mitad de sus residentes son inmigrantes y, en Canadá, en general, uno de cada cinco canadienses tiene raíces que lo conectan con todo el mundo. La diversidad es nuestra fortaleza.

Por su parte, Vancouver, que comparte el océano Pacífico con Perú, es un destino de renombre mundial donde las montañas rodean extensos senderos costeros. Además, es una de las ciudades con mayor diversidad lingüística de Canadá, con más del 50% de su población que no habla ni inglés ni francés como lengua materna. Aquí no es extraño escuchar punjabi, cantonés o mandarín.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ refleja el papel más amplio que desempeña Canadá en la escena internacional y le permite seguir liderando avances tras su presidencia del G7 en 2025 en prioridades como la protección de nuestras comunidades, el fortalecimiento de la seguridad energética, la aceleración de la transición digital y el desarrollo de alianzas estratégicas.

En Perú, hemos firmado recientemente un Memorando de Entendimiento sobre minerales críticos y sostenibilidad que nos permitirá seguir colaborando en innovación tecnológica, promoción de inversiones, fortalecimiento de la capacidad del sector público, gestión ambiental y social responsable y capital humano. Asimismo, con ProInversión tenemos un acuerdo enfocado en facilitar la identificación temprana y el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada (APP), conectando las prioridades del portafolio peruano con la experiencia canadiense en estructuración, gestión y ejecución de infraestructura compleja en sectores clave como transporte, riego y desarrollo urbano. Nuestras agencias espaciales, la canadiense y la peruana, también han establecido vías de colaboración para potenciar el trabajo conjunto en observación satelital de la Tierra, exploración espacial, investigación científica, desarrollo tecnológico y aplicaciones espaciales.

Canadá y Perú también son aliados importantes en asistencia humanitaria, seguridad y defensa. Nos une la mayor flota de aviones Twin Otter fabricados en Canadá, que hoy son parte del Grupo 42 de la Fuerza Aérea del Perú. Estos hidroaviones son utilizados para asistir a la población durante emergencias y desastres naturales, pero también como Plataformas Itinerantes de Acción Social Aéreas. Además, nuestros pilotos canadienses pueden entrenarse volando los Twin Otter en la densa selva del Perú, y los pilotos peruanos pueden hacerlo en el extremo frío canadiense.

Este 2026 también marca el décimo aniversario de la colaboración estratégica entre el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas del Perú y Fanshawe College, de Ontario, un modelo exitoso en la capacitación docente, con doble titulación en ocho carreras técnicas y reinserción a la vida laboral civil luego del servicio militar voluntario, lo que logra una vinculación efectiva con el sector productivo y lo posiciona como un referente en la región.

En estrecha colaboración con países socios, Canadá está contribuyendo a reforzar los sistemas que respaldan la seguridad, la resiliencia económica y los lazos entre los pueblos. Estos son los pilares no solo de un torneo exitoso, sino también de la estabilidad a largo plazo y del progreso compartido.

El enfoque pragmático, colaborativo y basado en valores de Canadá queda plenamente manifiesto en la organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Como uno de los cuatro únicos países que han acogido tanto la Copa Mundial Femenina como la Masculina de la FIFA, Canadá aporta experiencia y solidez institucional. Además, pone de relieve su papel como socio confiable, ya sea para impulsar iniciativas globales, fortalecer lazos económicos o abordar retos comunes. La lección de este torneo histórico es clara: cuando hay confianza, la cooperación se profundiza y, con ella, se sientan las bases para un éxito duradero para todos.

Así, la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó, y Canadá está listo no solo para recibir al mundo, sino también para demostrar que el deporte puede inspirar progreso, desarrollo y paz.

Invitamos a nuestras sociedades y aliados a usar el poder del fútbol para construir puentes, fortalecer el tejido social y avanzar hacia un mundo más pacífico, diverso e inclusivo.