Módulo de Violencia de Lambayeque impulsa acciones para prevenir la violencia escolar

La reunión reunió a varias instituciones para coordinar acciones que prevengan la violencia en las comunidades educativas. Fuente: difusión.

La reunión reunió a varias instituciones para coordinar acciones que prevengan la violencia en las comunidades educativas. Fuente: difusión.

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El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó en la reunión de trabajo del Plan Regional para la Prevención y Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en el Ámbito Educativo, desarrollada el martes 7 de julio en las instalaciones de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

La actividad reunió a representantes de diversas instituciones públicas que integran este espacio de articulación regional, con el propósito de coordinar acciones orientadas a prevenir, atender y reducir los casos de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes dentro de la comunidad educativa.

Durante la jornada, el Módulo Judicial Integrado reafirmó su compromiso con los objetivos del Plan Regional, destacando la necesidad de impulsar un trabajo articulado entre las entidades del Estado para brindar respuestas oportunas frente a las situaciones de violencia que afectan a la población escolar.

Asimismo, los representantes resaltaron la importancia de incorporar a las familias como un componente esencial en las estrategias de prevención, al considerar que el entorno familiar desempeña un papel determinante en la formación de una cultura basada en el respeto, la convivencia pacífica y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, se enfatizó la necesidad de promover la participación activa de madres, padres y cuidadores en las acciones preventivas, así como en los mecanismos de atención frente a cualquier manifestación de violencia en el ámbito educativo.

A través de su Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratifica su compromiso de continuar participando en espacios de coordinación interinstitucional que contribuyan a garantizar una vida libre de violencia y a proteger integralmente a las niñas, niños, adolescentes y sus familias.