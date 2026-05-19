LO FALSO:

López Aliaga dijo que votará por Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

El excandidato mostró su apoyo a Fuerza Popular en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Recientemente, en un programa dominical, el líder de Renovación Popular descartó respaldarla en los comicios del 7 de junio.

A solo tres semanas de la segunda vuelta presidencial, se ha viralizado en Facebook un video en el que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anuncia que votará por Keiko Fujimori. Sin embargo, el contenido no es actual: corresponde a una entrevista emitida en abril de 2021 en el programa 'Panorama', durante la campaña de las Elecciones Generales de ese año. El clip con mayor alcance ha obtenido hasta el momento más de 13.000 reacciones, 2.100 comentarios y 2.900 compartidos.

Cifras del video con mayor interacción en redes sociales.

Video viral pertenece al proceso electoral anterior

A través de una búsqueda inversa, el equipo de Verificador LR comprobó que las declaraciones de López Aliaga fueron realizadas antes de la segunda vuelta presidencial de 2021, cuando Fujimori enfrentó a Pedro Castillo. “Voy votar por Keiko. Voy a votar por Keiko por primera vez en mi vida, me cuesta, pero yo no quiero algo peor que Venezuela”, afirmó.

Además, no existen registros de una entrevista reciente entre RLA y 'Panorama'. Su última aparición en aquel programa ocurrió el 22 de febrero de 2026. Otro elemento que evidencia la antigüedad del video en redes es el uso de mascarilla por parte de la conductora Rosana Cueva. Dicho elemento fue característico durante la pandemia de COVID-19, periodo en el que fue grabada la entrevista.

RLA asegura que no apoyará a Keiko

En contraste con sus declaraciones de 2021, López Aliaga aseguró recientemente que no respaldará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio. Durante una entrevista en el programa 'Sin medias tintas', dijo que tiene dudas sobre la transparencia del proceso electoral y que las supuestas irregularidades habrían favorecido tanto a Fujimori como a Roberto Sánchez. “Tengo mis graves dudas sobre esto. Este proceso es muy raro. Dentro de esa serie 900 se beneficia a ellos dos', mencionó.

RLA rechazó votar y reunirse con Fujimori.

Asimismo, al ser consultado sobre un eventual acercamiento con la lideresa de Fuerza Popular, el excandidato descartó cualquier reunión y cuestionó el encuentro que ella sostuvo con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. '(¿Y si ella lo llama a usted?) No, yo no tengo nada que hablar', respondió.

Conclusión

Un video viral en Facebook en el que Rafael López Aliaga afirma que votará por Keiko Fujimori no es actual, sino que corresponde a una entrevista emitida en abril de 2021 en el programa 'Panorama', durante la campaña de la segunda vuelta. El equipo de Verificador LR confirmó la antigüedad del clip mediante una búsqueda inversa. Además, no existe registro de una entrevista reciente de RLA en dicho espacio. En contraste, el exalcalde aseguró recientemente en 'Sin medias tintas' que no apoyará a Fuerza Popular en las elecciones del 7 de junio.