Lionel Messi fue campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022. Foto: composición LR/FIFA/Twitter

Lionel Messi fue campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022. Foto: composición LR/FIFA/Twitter

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Solo quedan 33 días para que Argentina empiece la defensa de su título en el Mundial 2026. A pesar de ser la vigente campeona, Lionel Messi sorprendió con sus recientes declaraciones y aseguró que hay otras selecciones que tienen más opciones de levantar el tan ansiado trofeo.

El experimentado futbolista de 38 años indicó que la ilusión por lograr el bicampeonato siempre estará presente; sin embargo, fue claro al señalar que hay otros equipos con mejor nivel.

Lionel Messi y sus candidatos para ganar el Mundial 2026

“Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor a nivel de grupo. Esta Argentina siempre va a ir a competir y a dar el máximo como lo hizo este grupo”, manifestó la estrella del Inter Miami en diálogo con el programa ‘Lo Del Pollo’.

En ese sentido, Lionel Messi sostuvo que la Francia de Kylian Mbappé, la España de Lamine Yamal y la Brasil de Vinícius Júnior son sus principales candidatas.

“Hoy por hoy, Francia está muy bien otra vez y tiene muchísimos jugadores de gran nivel. Creo que España, Brasil siempre es candidata y tiene jugadores para poder pelear en las competiciones. Después siempre decimos las mismas, Alemania e Inglaterra. Las grandes potencias, ¿no? Portugal tiene una selección muy buena y competitiva (…). Siempre aparecen cosas raras adentro de Mundial o que a priori uno no imagina. Hay muchas selecciones de gran nivel”, concluyó.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina integra el grupo J del Mundial 2026. En su fixture figuran rivales de Asia, África y Europa.

Argentina

Austria

Jordania

Argelia

Partidos de Argentina en el Mundial 2026