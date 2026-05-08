El volante uruguayo fue trasladado a un hospital tras la pelea con su compañero en los entrenamientos del Real Madrid. Foto: composición LR/FIFA

El volante uruguayo fue trasladado a un hospital tras la pelea con su compañero en los entrenamientos del Real Madrid. Foto: composición LR/FIFA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Real Madrid le pone punto final al episodio entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con una histórica sanción. Luego de que ambos futbolistas protagonizaran una pelea en los entrenamientos, que terminó con el uruguayo en el hospital, el conjunto merengue emitió un comunicado para brindar detalles del proceso disciplinario que se llevó a cabo.

A pocos días de disputar el clásico ante Barcelona, el gigante español les impuso una millonaria multa a sus jugadores. Por otra parte, se descartó algún tipo de sanción deportiva.

Comunicado del Real Madrid tras la pelea de sus jugadores. Foto: Real Madrid

Real Madrid impone millonaria sanción a Valverde y Tchouaméni

“Tras los hechos que motivaron la apertura de un expediente disciplinario ayer contra nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor. Durante su comparecencia, los jugadores han expresado su sincero pesar por lo sucedido y se han pedido perdón mutuamente”, se lee al inicio del comunicado.

Los mediocampistas se “disculparon con los integrantes del club” y, además, mostraron su disposición para aceptar cualquier tipo de correctivo. En ese sentido, Real Madrid reveló que cada uno deberá pagar 500.000 euros, una sanción sin precedentes en la historia de la institución.

“A la vista de estas circunstancias, el Real Madrid ha decidido imponer una multa de quinientos mil euros a cada jugador, dando así por concluidos los procedimientos internos correspondientes”, concluyeron.

¿Valverde y Tchouaméni jugarán ante Barcelona?

Al no contar con una sanción deportiva, el francés Aurélien Tchouaméni se encuentra habilitado para el clásico Real Madrid vs Barcelona. Por su parte, Federico Valverde quedó descartado debido al traumatismo craneoencefálico que sufrió producto de la pelea en los entrenamientos.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid?

Esta nueva edición del clásico español, que puede darles a los blaugranas el bicampeonato, se jugará el domingo 10 de mayo a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de DSports.